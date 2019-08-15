2019-08-15T13:47:11+03:00
Общество

Взяли лишнего: на благоустройстве сквера в Новосибирской области обнаружена растрата

Бюджетные деньги удалось вернуть
Наталья АЛЕКСЕЕВА
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За пользование бюджетными деньгами с подрядчика взыскали процентыЗа пользование бюджетными деньгами с подрядчика взыскали процентыФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Прокуратура Мошковского района Новосибирской области провела проверку исполнения целевых программ и обнаружила, что администрация рабочего поселка Мошково грубо нарушила закон. В рамках реализации госпрограммы «ЖКХ Новосибирской области в 2015-2022 годах» на благоустройство местного сквера чиновники получили 150 000 бюджетных рублей. Заключив с коммерческой компанией договор подряда, администрация перечислила всю сумму на счет подрядчика, но он выполнил не все работы.

— Было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей «нецелевое использование бюджетных средств». Администрацию района оштрафовали — на 5 процентов от суммы денег, которые потрачены не по целевому назначению, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Кроме того, администрация поселка в арбитражном суде взыскала с компании-подрядчика необоснованно полученные деньги, а также проценты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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