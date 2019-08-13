Виновата музыка: сибиряк подал в суд на Заксобрание Новосибирской области

СЕГОДНЯ 13:20 2019-08-13T13:20:20+03:00

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Житель Академгородка подал в суд на Заксобрание Новосибирской области. Причиной недовольства мужчины стал сосед по даче, который слушал громкую музыку в разрешенные законом часы. Однако, по мнению заявителя, законы, принятые на уровне региона не соответствую федеральным, и не гарантируют гражданам защиту их прав на тишину и покой.

— Андрей Молокодоев давно пытается как-нибудь повлиять на решение этой проблемы, — сообщает издание Аcadem.info. — Ведь его сосед, абсолютно не нарушая закон, вывесил на стену своего дома колонки и теперь радует музыкальным сопровождением все соседние участки. Но так как он не шумит после десяти часов вечера, то призвать его к ответственности просто не за что. По крайней мере, в наших краях.

В соседнем регионе — в Томской области существуют законы, способные регулировать режим тишины. А новосибирцам пока остается только безрезультатно обращаться в полицию и писать иски в суд.

А Андрей Михайлович и вовсе решил попытаться полностью исправить это положение и добиться создания новых законов, способных урегулировать этот вопрос. Поэтому, тщательно изучив современное законодательство, и не найдя там положенной защиты, он решил подать иск к Законодательному собранию НСО.

ИСТОЧНИК KP.RU