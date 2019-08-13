В Новосибирске обнаружили тысячи килограммов контрафактной курицы

СЕГОДНЯ 14:24 2019-08-13T14:24:27+03:00

Сроки производства и годности мяса птицы просто подделали Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проверка на Центральном рынке показала, что сроки годности мяса птицы были подделаны

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Мониторинг проводила группа регионального управления Россельхознадзора. Специалисты обнаружили факты легализации неучтенной продукции птицеводства и ее продажи через ООО Торговый дом «Центральный», который располагается на главном рынке Новосибирска. К продуктам, прошедшим электронную ветеринарную сертификацию, добавили еще 3 235 кило неучтенных, без соответствующих ветеринарных сертификатов.

- При инвентаризации менялись даты выработки и сроки годности мяса птицы в сторону увеличения, - сообщили в новосибирском Россельхознадзоре. – Лицо, уполномоченное получать сертификаты на площадке ФГИС «Меркурий» от имени Торгового дома «Центральный», фактически ввел в продажу контрафактный товар.

Электронную площадку «Меркурий» заблокировали. Человека, который получал ветеринарные сертификаты от имени коммерческой компании ТД «Центральный», на 6 месяцев лишили полномочий.

- Сейчас Роспотребнадзор продолжает проверку по фактам нарушений ветеринарного законодательства с использованием ФГИС «Меркурий», - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU