В Новосибирске обнаружили тысячи килограммов контрафактной курицы
Мониторинг проводила группа регионального управления Россельхознадзора. Специалисты обнаружили факты легализации неучтенной продукции птицеводства и ее продажи через ООО Торговый дом «Центральный», который располагается на главном рынке Новосибирска. К продуктам, прошедшим электронную ветеринарную сертификацию, добавили еще 3 235 кило неучтенных, без соответствующих ветеринарных сертификатов.
- При инвентаризации менялись даты выработки и сроки годности мяса птицы в сторону увеличения, - сообщили в новосибирском Россельхознадзоре. – Лицо, уполномоченное получать сертификаты на площадке ФГИС «Меркурий» от имени Торгового дома «Центральный», фактически ввел в продажу контрафактный товар.
Электронную площадку «Меркурий» заблокировали. Человека, который получал ветеринарные сертификаты от имени коммерческой компании ТД «Центральный», на 6 месяцев лишили полномочий.
- Сейчас Роспотребнадзор продолжает проверку по фактам нарушений ветеринарного законодательства с использованием ФГИС «Меркурий», - сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU