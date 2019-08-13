2019-08-13T10:09:27+03:00
Общество

Рабочих, которых засыпало грунтом рядом с аэропортом «Толмачево», пригласили к следователю

Вопрос, который интересует новосибирских правоохранителей: не нарушались ли правила безопасности при проведении работ?
Алиса ЛИ
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Пятерых рабочих засыпало грунтом возле "Толмачево".Пятерых рабочих засыпало грунтом возле "Толмачево".Фото: Андрей КОПАЛОВ
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По официальной информации, 12 августа после обеда в 150 метрах от прилегающей территории к аэропорту «Толмачево» рабочие прокладывали коммуникаций к находящемуся там зданию. Пятерых человек, рывших траншею, из-за «частичного схода грунта со стен» засыпало.

На помощь пострадавшим кинулись их коллеги — всех рабочих удалось достать живыми.

— После инцидента четверо пострадавших были осмотрены медицинскими работниками и отпущены. В настоящее время планируется их опрос следователем, — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

Уточняется, что данное место происшествия осмотрено следователями, опрошены очевидцы, изъяты документы, интересующие следствие. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU

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