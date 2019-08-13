«Это, наверное, неправильно?!»: Продавцы пива устроили бесплатную раздачу булочек детям

СЕГОДНЯ 09:57 2019-08-13T10:09:43+03:00

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В Новосибирске жители микрорайона Шлюз вышли на акцию протеста против ночной продажи алкоголя в местной пивнушке. Активная ночная жизнь завсегдатаев магазина, расположенного по адресу ул. Миргородская 2-я, 12, уже давно служит источником беспокойства местных.

Обсудить эту проблему и принять совместное решение жители решили на митинге, о чем уведомили властей. Акцию согласовали. Причем на площадке у проблемного магазина. В назначенный день и час люди собрались, и тут их ждал сюрприз...

– В это же время и в этом же месте они (сотрудники магазина - Ред.) решили устроить бесплатную раздачу булочек! Правда, кроме детей особо никого не завлекли, но дети, стоящие у баннеров с надписью «Пиво 24» – это, наверное, неправильно. Полиция, которая должна была охранять наш митинг, охраняла почему-то эти столики с бесплатным хлебушком… – жалуются шлюзовчане.

Журналист КП-Новосибирск попытался узнать, что за акция с бесплатными булками проходила около магазина. Но в самом пивном ларьке от комментариев отказались, посоветовали позвонить в отдел маркетинга, расположенный в другом городе - Барнауле. Но и там специалиста не оказалось на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU