Прокуратура взяла под контроль дело убитого кота Мартина

СЕГОДНЯ 07:23 2019-08-13T07:23:14+03:00

Мартин всегда находился рядом со своими хоязевами Фото: СОЦСЕТИ

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Делом кота Моти занялась прокуратура. Теперь они будут контролировать действия дознавателей Советского района. Об этом они сообщили хозяйке кота Мартина. Напомним, питомца семьи Храмовых жестоко убили неделю назад. Его нашли завернутого в мешок в одном из мусорных контейнеров около дома.

— Уголовное дело пока не возбудили по причине того, что тело кота только сегодня повезут на экспертизу, а без ее результатов - это невозможно. О том, что выявит исследование дознаватель сообщит, — сообщает хозяйка кота Моти.

Тем временем, жители дома по улице Иванова рассказывают, что под окнами подозреваемых школьниц лежат останки различных животных, которые полиция не забирает. Ссылаются правоохранители на то, что хранить подобные улики негде, нет холодильников.

А некоторые местные жители уже планируют писать в прокуратуру на опеку Советского района. Школьница - живодерка до сих пор проживает одна, без родителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU