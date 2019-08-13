Мужчина позвонил в спецслужбу, чтобы сообщить о несуществующей угрозе

СЕГОДНЯ 05:38 2019-08-13T05:38:27+03:00

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Новосибирца из Кировского района обвиняют в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Ранее судимый 28-летний мужчина находился у себя дома на Затулинском жилмассиве, когда ему в голову пришла идея пошутить и позвонить со своего мобильника в «Службу 112», чтобы сообщить о том, что якобы сейчас в подвале его дома готовится взрыв. Как выяснилось позже, на момент своего звонка новосибирец находился в состоянии алкогольного опьянения.

Чтобы удостовериться в подлинности этого обращения, и при необходимости эвакуировать людей, в указанное место прибыли экстренные службы Новосибирска. Однако в ходе проверки никаких взрывных устройств или других взрывчатых веществ обнаружено не было.

— Таким образом, обвиняемый отвлек правоохранительные органы от выполнения своих текущих задач свои ложным сообщением, — рассказал КП-Новосибирск заместитель прокурора Кировского района Николай Кремлев. — И так как свою вину мужчина признал в объеме, за подобное хулиганство ему теперь грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или другого дохода за период от года до 18 месяцев. Либо, новосибирец может получить наказание в виде лишения свободы сроком до 3-х лет или принудительных работ сроком от 2-х до 3-х лет.

Кроме того, теперь мужчина обязан возместить спецслужбам сумму в 17 475 рублей, которая была потрачена на проверку его ложного вызова.

На данный момент, уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU