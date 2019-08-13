2019-08-13T05:38:27+03:00
Общество

Мужчина позвонил в спецслужбу, чтобы сообщить о несуществующей угрозе

Теперь новосибирцу грозит серьезное наказание
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Мужчина решил пошутить о взрыве, готовящемся у него в подвале. Фото: Анастасия ОСИПОВАМужчина решил пошутить о взрыве, готовящемся у него в подвале. Фото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Новосибирца из Кировского района обвиняют в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Ранее судимый 28-летний мужчина находился у себя дома на Затулинском жилмассиве, когда ему в голову пришла идея пошутить и позвонить со своего мобильника в «Службу 112», чтобы сообщить о том, что якобы сейчас в подвале его дома готовится взрыв. Как выяснилось позже, на момент своего звонка новосибирец находился в состоянии алкогольного опьянения.

Чтобы удостовериться в подлинности этого обращения, и при необходимости эвакуировать людей, в указанное место прибыли экстренные службы Новосибирска. Однако в ходе проверки никаких взрывных устройств или других взрывчатых веществ обнаружено не было.

— Таким образом, обвиняемый отвлек правоохранительные органы от выполнения своих текущих задач свои ложным сообщением, — рассказал КП-Новосибирск заместитель прокурора Кировского района Николай Кремлев. — И так как свою вину мужчина признал в объеме, за подобное хулиганство ему теперь грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или другого дохода за период от года до 18 месяцев. Либо, новосибирец может получить наказание в виде лишения свободы сроком до 3-х лет или принудительных работ сроком от 2-х до 3-х лет.

Кроме того, теперь мужчина обязан возместить спецслужбам сумму в 17 475 рублей, которая была потрачена на проверку его ложного вызова.

На данный момент, уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тренажер-лыжник: новосибирские учёные создали необычный аппарат для инсультников
Ничего святого: охотников за черметом поймали у бюста маршала Покрышкина
Играл в «шашечки» – зацепил две фуры: четыре человека пострадали в ДТП под Новосибирском
Смерть от первого лица: спасатели сняли видео о том, что видит и чувствует погибающий в воде человек
Пропавшего в Пашино дедушку извлекли из трехметровой ямы
Оленята в кустах и застывшая белка: как выглядит лучший двор Новосибирска
Вместо педикюра - пластырь: сибирячка ушла из салона красоты с пораненными ногами
Главный врач бердской ЦГБ покинул пост по собственному желанию
Пятерых рабочих засыпало грунтом во время ремонтных работ в «Толмачево»
Персеиды 2019: смотрим на звездопад и загадываем желания в Новосибирске
«Важен каждый из вас»: новосибирцы выйдут на пикет против живодерки-школьницы