Ничего святого: охотников за черметом поймали у бюста маршала Покрышкина

СЕГОДНЯ 05:31 2019-08-13T05:31:13+03:00

Бюст Покрышкина мог остаться без ограды. Фото: kraeved.ngonb.ru

Изменить размер текста: A A

Ранним утром на Красный проспект к бюсту маршала Александра Покрышкина подъехала машина. Из нее вышли люди и направились к дому № 10, где лежало демонтированное на время капремонта ограждение бульвара.

Злоумышленникам удалось загрузить в машину больше 30 чугунных секций, когда их действия привлекли внимания рабочих, трудившихся неподалеку.

— Оценив ситуацию, ремонтники заблокировали подозрительную машину и вызвали полицию. На место ЧП также прибыли сотрудники Горзеленхоза, которые написали заявление о краже, — сообщают на портале КПРФ Новосибирского отделения.

Отметим, что это не первая попытка украсть чермет во время ремонтных работ. Аналогичное преступление зафиксировано двумя днями ранее. Суммарный ущерб превысил 458,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU