Играл в «шашечки» – зацепил две фуры: четыре человека пострадали в ДТП под Новосибирском
Nissan Laurel на высокой скорости мчался со стороны Бердска в направлении Новосибирска. Не доезжая перекрестка рядом с парком отдыха «Звезда» иномарку при очередном перестроении занесло. Рассказывают очевидцы ДТП в паблике «Инцидент Новосибирск»:
– Водитель зацепил обочину и ударился лбом об фуру, которая стояла этом месте. После столкновения задней частью машины зацепило еще одну фуру, которая двигалась в попутном направлении.
На место ДТП прибыли машины скорой помощи, реанимации и МЧС. Очевидцы помогали спасателям извлечь из покореженной иномарки пострадавших. Водитель Nissan Laurel и пассажир, находившийся на переднем сидении, госпитализированы с тяжелыми повреждениями. Помимо них в иномарке находились еще двое парней. Которые также получили травмы средней тяжести.
Легковой автомобиль восстановлению не подлежит.
Очевидцы помогали вытащить пострадавших из авто. Фото: «Инцидент. Новосибирск»
ИСТОЧНИК KP.RU