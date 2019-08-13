2019-08-13T05:09:01+03:00
Происшествия

Играл в «шашечки» – зацепил две фуры: четыре человека пострадали в ДТП под Новосибирском

От легкового автомобиля, столкнувшего с двумя грузовиками, осталась груда покореженного металла
Алиса ЛИ
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Машина стукнулась и сзади и спереди. Фото: «Инцидент. Новосибирск»Машина стукнулась и сзади и спереди. Фото: «Инцидент. Новосибирск»
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Nissan Laurel на высокой скорости мчался со стороны Бердска в направлении Новосибирска. Не доезжая перекрестка рядом с парком отдыха «Звезда» иномарку при очередном перестроении занесло. Рассказывают очевидцы ДТП в паблике «Инцидент Новосибирск»:

– Водитель зацепил обочину и ударился лбом об фуру, которая стояла этом месте. После столкновения задней частью машины зацепило еще одну фуру, которая двигалась в попутном направлении.

На место ДТП прибыли машины скорой помощи, реанимации и МЧС. Очевидцы помогали спасателям извлечь из покореженной иномарки пострадавших. Водитель Nissan Laurel и пассажир, находившийся на переднем сидении, госпитализированы с тяжелыми повреждениями. Помимо них в иномарке находились еще двое парней. Которые также получили травмы средней тяжести.

Легковой автомобиль восстановлению не подлежит.

Очевидцы помогали вытащить пострадавших из авто. Фото: «Инцидент. Новосибирск»

Очевидцы помогали вытащить пострадавших из авто. Фото: «Инцидент. Новосибирск»

ИСТОЧНИК KP.RU

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