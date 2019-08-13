2019-08-13T04:54:35+03:00
Общество

Смерть от первого лица: спасатели сняли видео о том, что видит и чувствует погибающий в воде человек

В коротком ролике достоверно переданы последние минуты жизни утонущего в воде человека
Алиса ЛИ
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Спасатели сняли видео о том, что чувствует тонущий человек. Фото: кадр из видеоСпасатели сняли видео о том, что чувствует тонущий человек. Фото: кадр из видео
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Согласно официальной статистике, в этом году происшествий на воде стало больше. Несмотря на разъяснительную работу, контроль и профилактику несчастных случаев, люди по-прежнему беспечно относятся к своей жизни и нарушают правила.

Чтобы достучаться до беспечных купальщиков, спасатели решили от первого лица снять видео о том, что переживает и чувствует погибающий в воде человек.

— Ощущения, описанные в видео, — воспоминания людей, перенесших клиническую смерть в результате утопления. А хронология с момента осознания проблемы до последнего вдоха — ровно то время, за которое человек тонет — поясняют спасатели.

Съемки велись на глубине 6 метров. Одним из операторов выступил спасатель-водолаз МАСС.

Обсуждение видео уже началось. Судя по отзывам, многих оно потрясло:

— Господи как страшно!!!!

— Полфильма про меня в 9 лет. Но я смог выкарабкаться на берег...

— Сильно, аж мурашки по коже

— Сильно

— Особенно после осознания фразы, что ощущения — реальные воспоминания

Спасатели сняли ролик о том, что чувствует тонущий человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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