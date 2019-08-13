Смерть от первого лица: спасатели сняли видео о том, что видит и чувствует погибающий в воде человек
Согласно официальной статистике, в этом году происшествий на воде стало больше. Несмотря на разъяснительную работу, контроль и профилактику несчастных случаев, люди по-прежнему беспечно относятся к своей жизни и нарушают правила.
Чтобы достучаться до беспечных купальщиков, спасатели решили от первого лица снять видео о том, что переживает и чувствует погибающий в воде человек.
— Ощущения, описанные в видео, — воспоминания людей, перенесших клиническую смерть в результате утопления. А хронология с момента осознания проблемы до последнего вдоха — ровно то время, за которое человек тонет — поясняют спасатели.
Съемки велись на глубине 6 метров. Одним из операторов выступил спасатель-водолаз МАСС.
Обсуждение видео уже началось. Судя по отзывам, многих оно потрясло:
— Господи как страшно!!!!
— Полфильма про меня в 9 лет. Но я смог выкарабкаться на берег...
— Сильно, аж мурашки по коже
— Сильно
— Особенно после осознания фразы, что ощущения — реальные воспоминания
Спасатели сняли ролик о том, что чувствует тонущий человек.
ИСТОЧНИК KP.RU