Оленята в кустах и застывшая белка: как выглядит лучший двор Новосибирска

СЕГОДНЯ 03:00 2019-08-13T03:00:20+03:00

В городе назвали адреса с образцовыми придомовыми территориями, корреспондент КП-Новосибирск побывал на одной из них

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В Новосибирске завершился один из самых летних и творческих конкурсов для управляющих организаций и жителей города – «Зеленый двор». В этом году за победу боролись все районы города. Такая активность не случайна, ведь «Зеленый двор» – один из пяти основных конкурсов, по которым в конце года выбирают самую эффективную управляющую компанию.

По мнению жюри, в этом году десятку лучших дворов открывает Морской проспект, 7 в Академгородке.

И как их еще не растащили на сувениры?Фото: Алиса ЛИ

- Это не просто двор, а сад непрерывного цветения, - рассказывают о своем дворе жильцы. - У нас вы можете увидеть красоту с ранней весны и до поздней осени. Когда еще повсюду лежит снег, уже можно любоваться морозостойкими крокусами. А самыми последними, перед долгой зимой, зацветут георгины и мимозы.

Во дворе великое множество интересных деталей. Например, оригинальный цветник в стиле кантри с курочками и традиционной деревенской изгородью из прутьев. На ветвях дерева, что растет рядом с лавочкой, – трубочки «музыки ветра». Когда дует ветер, раздается тихий приятный звук. Малышей, без сомнения, не оставят равнодушными фигурки маленького олененка с мамой, трогательного зайчика с грибком и озорной белки. Даже совсем неказистую трансформаторную будку жильцам удалось преобразить: теперь на ней красуется долина реки Катунь и вид с высоты на Телецкое озеро.

Застывшая белочка.Фото: Алиса ЛИ

Помимо Морского проспекта, 7 также в число лучших вошли дворы на улицах: Тимирязева, 93; Богдана Хмельницкого, 22; Демакова, 13; Свечникова, 4/1; Заречной, 8; Марата, 6; Петухова, 104а; Гоголя, 201; Гаранина, 13.

Все дворы-чемпионы удостоены Почетных грамот мэрии Новосибирска и денежных премий.

ИСТОЧНИК KP.RU