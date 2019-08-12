Вместо педикюра - пластырь: сибирячка ушла из салона красоты с пораненными ногами

СЕГОДНЯ 17:15 2019-08-12T17:15:48+03:00

За эту процедуру девушка отдала более двух тысяч рублей

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Сибирячка хотела сделать модный педикюр в салоне, а вместо этого получила кровоточащие раны. Девушка утверждает, что из-за ссадин на ногах ей теперь больно ходить.

— Сделала себе в салоне кислотный педикюр, — написала возмущенная клиентка на сайте «Фламп.ру» — Вот такие раны образовались в результате шлифовки. Я так думаю, мастер вообще никогда не делала такой педикюр раньше, раз получился такой результат.

По словам девушки, она уже ранее делала такой педикюр в этом салоне и результат ее радовал. Но в этот раз, процедура, которая стоила больше двух тысяч рублей, принесла ей только вред.

— Раны я заклеила пластырем, который, к слову, отвалился через минуту, — пишет девушка. — А состояние кожи на ногах, благодаря такому педикюру, ничуть не улучшилось.

В комментарием под постом сибирячки многие люди поддержали ее и осудили салон, в котором девушку поранили при процедуре:

— Нужно требовать компенсацию с этого места, писать жалобы в Роспотребнадзор!

— То, что можно увидеть на фото — настоящее издевательство.

— А я бы за такое даже платить не стала, — пишут пользователи сайта.

ИСТОЧНИК KP.RU