2019-08-12T16:37:13+03:00
Общество

Главный врач бердской ЦГБ покинул пост по собственному желанию

Незадолго до этого в город приезжал заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов
Алена КУЛЕШОВА
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Главврач бердской ЦГБ уволился после визита заместителя губернатора Новосибирской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВГлавврач бердской ЦГБ уволился после визита заместителя губернатора Новосибирской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Главный врач центральной городской больницы Юрий Краморов 12 августа покинул свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе министерстве здравоохранения Новосибирской области.

— Юрий Краморов действительно не так давно написал заявление на увольнение по собственному желанию, — подтвердила корреспонденту КП-Новосибирск пресс-секретарь минздрава Новосибирской области Светлана Маркеева. — Пока на должность главного врача не назначат нового специалиста, лечебное учреждение будут курировать областное министерство здравоохранения.

Незадолго до увольнения главного врача бердской ЦГБ, в город в рамках планового рабочего визита приезжал заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов, который также отвечает и за проект «Здравоохранение».

Известно также, что за то время, пока чиновник находился в городе, Краморов получил достаточно много замечаний в сторону своей деятельности. Возможно, именно это и послужило причиной его ухода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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