Пятерых рабочих засыпало грунтом во время ремонтных работ в «Толмачево»

СЕГОДНЯ 15:33 2019-08-12T15:57:47+03:00

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При проведении ремонтных работ на привокзальной территории аэропорта «Толмачево», пятерых рабочих засыпало грунтом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Пять человек оказались под завалами грунта во время проведения ремонтных работ на территории аэропорта «Толмачево», — объяснили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе. — Однако при помощи своих коллег, рабочим удалось освободиться из грунта.

Также спасатели добавили, что на место происшествия выехали пожарные подразделения и специалисты-кинологи. Несмотря на то, что по предварительной информации, больше людей под грунтом на месте завала нет, необходимо удостовериться в этом при помощи служебных собак. Одному из пострадавших помощь не понадобилась, а четверых госпитализировали в больницу, откуда в скором времени отпустили. Все четверо получили только легкие травмы в виде синяков и ссадин.

ИСТОЧНИК KP.RU