Персеиды 2019: смотрим на звездопад и загадываем желания в Новосибирске

СЕГОДНЯ 14:54 2019-08-12T15:40:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2019 году метеорный поток Персеиды радует астрономов с 17 июля, а самый пик звездопада придется на 13 августа.

— Эти частицы (метеоры) влетают в нашу атмосферу с большой скоростью. Они сгорают примерно на высоте 80 км, и мы их потом наблюдаем в виде яркой, красивой искры, которая прочерчивает наше небо, — рассказал КП-Новосибирск сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

Главное условие для успешного наблюдения метеорного потока — ясное небо, желательно, чтобы не мешала городская подсветка. Специалисты рассказывают, что «Персей» появляется сразу после захода солнца. Сотрудники новосибирского астрономического общества, например, выехали заранее в Мошковский район, чтобы именно там «поймать» в телескопы падающие «звезды».

— Мы вчера проводили наблюдение до трех часов ночи. При помощи телескопа насчитали чуть больше 10 метеоров, — отмечает Олег Кашин.

ИСТОЧНИК KP.RU