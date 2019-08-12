2019-08-12T15:40:05+03:00
Наука

Персеиды 2019: смотрим на звездопад и загадываем желания в Новосибирске

13 августа жители Новосибирска будут наблюдать максимум метеорного потока — Персеиды 2019
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Успевайте загадывать желания!Успевайте загадывать желания!Фото: Влад КОМЯКОВ
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В 2019 году метеорный поток Персеиды радует астрономов с 17 июля, а самый пик звездопада придется на 13 августа.

— Эти частицы (метеоры) влетают в нашу атмосферу с большой скоростью. Они сгорают примерно на высоте 80 км, и мы их потом наблюдаем в виде яркой, красивой искры, которая прочерчивает наше небо, — рассказал КП-Новосибирск сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

Главное условие для успешного наблюдения метеорного потока — ясное небо, желательно, чтобы не мешала городская подсветка. Специалисты рассказывают, что «Персей» появляется сразу после захода солнца. Сотрудники новосибирского астрономического общества, например, выехали заранее в Мошковский район, чтобы именно там «поймать» в телескопы падающие «звезды».

— Мы вчера проводили наблюдение до трех часов ночи. При помощи телескопа насчитали чуть больше 10 метеоров, — отмечает Олег Кашин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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