2019-08-12T14:13:47+03:00
Общество

Когда же выборы? В Новосибирске появилась забавная вывеска с несуществующим месяцем

Фотография объявления о выборах мэра попала в социальные сети и рассмешила новосибирцев
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Вывеска, которая появилась на одной из улиц Ленинского района. Фото: https://vk.com/pdsnvsВывеска, которая появилась на одной из улиц Ленинского района. Фото: https://vk.com/pdsnvs
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В Ленинском районе Новосибирска повесили вывеску о предстоящих выборах мэра. Все бы ничего, но фраза напечатана с ошибкой: «8 сенЯбря 2019 выборы мэра Новосибирска», - гласит надпись, фото которой опубликовали в группе «Подслушано Новосибирск».

- Я всегда подозревал, что на левом берегу свой календарь, - шутят подписчики.

Интересно, что участковая избирательная комиссия сообщила КП-Новосибирск, что работу с вывесками еще не начинала, то есть призыв размещен не ими.

- Мы еще ничего не развешивали. Информационные материалы на улицах будут расклеивать с 22 августа, - рассказала КП-Новосибирск Евгения Солдатенко, секретарь избирательной комиссии Ленинского района города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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