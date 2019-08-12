Когда же выборы? В Новосибирске появилась забавная вывеска с несуществующим месяцем
В Ленинском районе Новосибирска повесили вывеску о предстоящих выборах мэра. Все бы ничего, но фраза напечатана с ошибкой: «8 сенЯбря 2019 выборы мэра Новосибирска», - гласит надпись, фото которой опубликовали в группе «Подслушано Новосибирск».
- Я всегда подозревал, что на левом берегу свой календарь, - шутят подписчики.
Интересно, что участковая избирательная комиссия сообщила КП-Новосибирск, что работу с вывесками еще не начинала, то есть призыв размещен не ими.
- Мы еще ничего не развешивали. Информационные материалы на улицах будут расклеивать с 22 августа, - рассказала КП-Новосибирск Евгения Солдатенко, секретарь избирательной комиссии Ленинского района города.
ИСТОЧНИК KP.RU