«Важен каждый из вас»: новосибирцы выйдут на пикет против живодерки-школьницы

СЕГОДНЯ 14:20 2019-08-12T14:20:38+03:00

На него ждут всех неравнодушных к убийству животных

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В новосибирском Академгородке жители улицы Иванова организуют пикет против местной школьницы. Они считают, что девочка убила кота по кличке Мотя. Напомним, животное нашли на помойке неделю назад, тело кота было завернуто в мусорный мешок. Хозяйка Моти подняла записи с камер наблюдения, на кадрах увидела свою соседку-школьницу и ее подруга. Подростки как раз несли к контейнеру черный пакет. Позже при обыске в квартире школьницы полицейские нашли и другие трупы животных. Похоже, Мотя - не первая жертва...

Цель пикета, как заявляют жители, - привлечь внимание к проблеме, собрать подписи под коллективной жалобой в прокуратуру Новосибирской области с просьбой разобраться в этом деле, привлечь к ответственности юных живодерок.

— Что нужно от вас? Приходите на пикет, можете приготовить плакаты об этой проблеме, можно будет поставить свою подпись в коллективном обращении. Важен каждый ваш голос, важен каждый из вас! — пишут организаторы, добавляя, что пикет пройдет в четверг, 15 августа, в 19.00.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/724704" frameborder="0"></iframe> Школьница-живодерка украла соседского кота, чтобы сделать из него чучело.

ИСТОЧНИК KP.RU