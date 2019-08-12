2019-08-12T14:20:38+03:00
Общество

«Важен каждый из вас»: новосибирцы выйдут на пикет против живодерки-школьницы

На него ждут всех неравнодушных к убийству животных
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Кота Мартина знал весь двор.Кота Мартина знал весь двор.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В новосибирском Академгородке жители улицы Иванова организуют пикет против местной школьницы. Они считают, что девочка убила кота по кличке Мотя. Напомним, животное нашли на помойке неделю назад, тело кота было завернуто в мусорный мешок. Хозяйка Моти подняла записи с камер наблюдения, на кадрах увидела свою соседку-школьницу и ее подруга. Подростки как раз несли к контейнеру черный пакет. Позже при обыске в квартире школьницы полицейские нашли и другие трупы животных. Похоже, Мотя - не первая жертва...

Цель пикета, как заявляют жители, - привлечь внимание к проблеме, собрать подписи под коллективной жалобой в прокуратуру Новосибирской области с просьбой разобраться в этом деле, привлечь к ответственности юных живодерок.

— Что нужно от вас? Приходите на пикет, можете приготовить плакаты об этой проблеме, можно будет поставить свою подпись в коллективном обращении. Важен каждый ваш голос, важен каждый из вас! — пишут организаторы, добавляя, что пикет пройдет в четверг, 15 августа, в 19.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Из ее квартиры вынесли мертвых белок»: в доме школьницы, расчленившей кошку, прошел обыск

Соседи утверждают, что девочка занималась таксидермией: из ее квартиры вынесли мертвых белок (подробности).

«Думаем, мстить начнет»: соседи боятся девочку, которая расчленила кота

По рассказам новосибирцев, школьница живет в квартире одна. Как так вышло, до сих непонятно (подробности).

«Твари какие-то»: новосибирские школьницы расчленили кота, чтобы продать его череп

Одна из девушек живет рядом с хозяйкой расчлененного животного. И (подробнее)

Ее хобби - убивать: школьница-живодерка украла соседского кота, чтобы сделать из него чучело

Девочка из Новосибирска вместе с подружкой убила животное, но с ней не спешат разбираться полицейские(подробнее)

Школьница-живодерка украла соседского кота, чтобы сделать из него чучело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главный врач бердской ЦГБ покинул пост по собственному желанию
Пятерых рабочих засыпало грунтом во время ремонтных работ в «Толмачево»
Персеиды 2019: смотрим на звездопад и загадываем желания в Новосибирске
Когда же выборы? В Новосибирске появилась забавная вывеска с несуществующим месяцем
Пилоты на мотопарапланах показали «небесный баскетбол»
Его уже кто-то ел? Сибирячке привезли винегрет без фасоли
«Попадают сразу под две статьи»: юрист рассказал, какое наказание может грозить школьницам-живодеркам
Андрей Травников поручил активнее использовать суперсервисы в МФЦ
Уснул и не рассчитался: группа быстрого реагирования повлияла на гостя в ресторане
Нежданный гость: сибирячке в баре составил компанию таракан
Слишком много розового: квартиру постаревшей Барби продают в Новосибирске
«Собачонка на окровавленной картонке»: пса бросили умирать на пороге ветклиники, врачи отказались его спасать
«Однажды… в Голливуде»: новый фильм Квентина Тарантино вызвал споры среди новосибирцев
Под Новосибирском родители явились пьяными в суд, у них забрали детей
В Новосибирске бродяга три дня навещал убитого им приятеля
Умерла литературный критик из Новосибирска Елена Макеенко
Что будет, если из яйца вырастить сову? Девушка поставила самый милый научный эксперимент
Предприниматель прописал в арендованном коттедже более тысячи мигрантов
«Сама ушла от мужа»: стали известны причины исчезновения матери с пятилетним сыном
Чтобы найти пропавшего пенсионера, над Новосибирском подняли квадрокоптер
Студентов сибирского колледжа кормили просроченным сервелатом и скисшей сметаной
Трое сибиряков попали под суд за кражу 30 мешков и одного ведра пшеницы
Высокий пенсионер с татуированной рукой пропал в Новосибирске