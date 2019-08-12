2019-08-12T13:06:22+03:00
Общество

Андрей Травников поручил активнее использовать суперсервисы в МФЦ

Это избавит сибиряков от бумажных документов и лишней траты времени
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Суперсервисы позволят экономить время новосибирцев при получении госуслуг. Фото: nso.ruСуперсервисы позволят экономить время новосибирцев при получении госуслуг. Фото: nso.ru
Изменить размер текста:

К 2024 году 70% всех взаимодействий граждан и организаций с государственными органами и учреждениями должно будет осуществляться в цифровом формате. Такая задача была поставлена на оперативном совещании при губернаторе Новосибирской области Андрее Травникове. О том, как идет работа по цифровизации предоставления услуг на заседании доложил руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов. По его словам, новый суперсервис «Рождение ребенка» поможет избавить жителей Новосибирской области от 60 бумажных документов и сэкономит 12 часов времени.

Интересно, что в этом году, например, около 90% соглашений фермерами были подписаны электронной подписью, без необходимости посещения минсельхоза, а уже в 2020 году фермеры начнут получать проактивные уведомления с персональным предложением по господдержке. Это хороший пример внедрения суперсервисов.

— Автоматические суперсервисы, с одной стороны, сократят трудозатраты и решат проблему кадрового дефицита специалистов, с другой стороны, помогут уйти от субъективизма — услуга предоставляется абсолютно объективно, без участия человека, — подчеркнул Андрей Травников.

Губернатор особо обратил внимание на внедрение проактивных услуг. Он отметил, что это полностью укладывается в новую концепцию МФЦ, когда власть, по сути дела, защищает интересы гражданина, своевременно напоминая и предоставляя услуги, которые ему необходимы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Красный проспект, 18»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Попадают сразу под две статьи»: юрист рассказал, какое наказание может грозить школьницам-живодеркам
Уснул и не рассчитался: группа быстрого реагирования повлияла на гостя в ресторане
Нежданный гость: сибирячке в баре составил компанию таракан
Слишком много розового: квартиру постаревшей Барби продают в Новосибирске
«Собачонка на окровавленной картонке»: пса бросили умирать на пороге ветклиники, врачи отказались его спасать
«Однажды… в Голливуде»: новый фильм Квентина Тарантино вызвал споры среди новосибирцев
Под Новосибирском родители явились пьяными в суд, у них забрали детей
В Новосибирске бродяга три дня навещал убитого им приятеля
Умерла литературный критик из Новосибирска Елена Макеенко
Что будет, если из яйца вырастить сову? Девушка поставила самый милый научный эксперимент
Предприниматель прописал в арендованном коттедже более тысячи мигрантов
«Сама ушла от мужа»: стали известны причины исчезновения матери с пятилетним сыном
Чтобы найти пропавшего пенсионера, над Новосибирском подняли квадрокоптер
Студентов сибирского колледжа кормили просроченным сервелатом и скисшей сметаной
Трое сибиряков попали под суд за кражу 30 мешков и одного ведра пшеницы
Высокий пенсионер с татуированной рукой пропал в Новосибирске