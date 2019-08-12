Андрей Травников поручил активнее использовать суперсервисы в МФЦ

СЕГОДНЯ 13:06 2019-08-12T13:06:22+03:00

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К 2024 году 70% всех взаимодействий граждан и организаций с государственными органами и учреждениями должно будет осуществляться в цифровом формате. Такая задача была поставлена на оперативном совещании при губернаторе Новосибирской области Андрее Травникове. О том, как идет работа по цифровизации предоставления услуг на заседании доложил руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов. По его словам, новый суперсервис «Рождение ребенка» поможет избавить жителей Новосибирской области от 60 бумажных документов и сэкономит 12 часов времени.

Интересно, что в этом году, например, около 90% соглашений фермерами были подписаны электронной подписью, без необходимости посещения минсельхоза, а уже в 2020 году фермеры начнут получать проактивные уведомления с персональным предложением по господдержке. Это хороший пример внедрения суперсервисов.

— Автоматические суперсервисы, с одной стороны, сократят трудозатраты и решат проблему кадрового дефицита специалистов, с другой стороны, помогут уйти от субъективизма — услуга предоставляется абсолютно объективно, без участия человека, — подчеркнул Андрей Травников.

Губернатор особо обратил внимание на внедрение проактивных услуг. Он отметил, что это полностью укладывается в новую концепцию МФЦ, когда власть, по сути дела, защищает интересы гражданина, своевременно напоминая и предоставляя услуги, которые ему необходимы.

ИСТОЧНИК KP.RU