Уснул и не рассчитался: группа быстрого реагирования повлияла на гостя в ресторане

СЕГОДНЯ 12:39 2019-08-12T12:39:47+03:00

За минувшие выходные дни сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ пять раз выезжали по просьбам персонала охраняемых заведений вывести уснувших посетителей

Изменить размер текста: A A

В ресторане на ул. Терешковой пьяный гость не просто спал за столом, а еще и не хотел рассчитываться. Прибывшие бойцы ГБР разбудили мужчину, и вывели из заведения после того, как он оплатил счет.

10.08.2019 в баре на ул. Вокзальная магистраль в 10.21 час. произошел конфликт — один мужчина приревновал свою подругу к другому и затеял с ним драку. Охранники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ разняли дерущихся.

В этом же заведении в 11.32 час. компания молодых людей похитила с барной стойки шейкер и коврик под стакан. На просьбу бармена вернуть украденное — не реагировали. После беседы с охранником похищенное имущество вернули, счет оплатили.

11.08.2019 в пиццерии на ул. Кропоткина компания из трех человек распивала принесенные с собой спиртные напитки. Поскольку распитие спиртного в этом заведении запрещено, персонал вызвал ГБР. Прибывшие бойцы вывели нарушителей.

11.08.2019 в ресторане на ул. Вокзальная магистраль нетрезвый мужчина затеял ссору и учинил драку с компанией посетителей из четырех человек. Охранник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ разнял дерущихся.

ИСТОЧНИК KP.RU