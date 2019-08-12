2019-08-12T12:39:47+03:00
Общество

Уснул и не рассчитался: группа быстрого реагирования повлияла на гостя в ресторане

За минувшие выходные дни сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ пять раз выезжали по просьбам персонала охраняемых заведений вывести уснувших посетителей
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Охрана оперативно приходит на помощь.Охрана оперативно приходит на помощь.
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В ресторане на ул. Терешковой пьяный гость не просто спал за столом, а еще и не хотел рассчитываться. Прибывшие бойцы ГБР разбудили мужчину, и вывели из заведения после того, как он оплатил счет.

10.08.2019 в баре на ул. Вокзальная магистраль в 10.21 час. произошел конфликт — один мужчина приревновал свою подругу к другому и затеял с ним драку. Охранники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ разняли дерущихся.

В этом же заведении в 11.32 час. компания молодых людей похитила с барной стойки шейкер и коврик под стакан. На просьбу бармена вернуть украденное — не реагировали. После беседы с охранником похищенное имущество вернули, счет оплатили.

11.08.2019 в пиццерии на ул. Кропоткина компания из трех человек распивала принесенные с собой спиртные напитки. Поскольку распитие спиртного в этом заведении запрещено, персонал вызвал ГБР. Прибывшие бойцы вывели нарушителей.

11.08.2019 в ресторане на ул. Вокзальная магистраль нетрезвый мужчина затеял ссору и учинил драку с компанией посетителей из четырех человек. Охранник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ разнял дерущихся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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