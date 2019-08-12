Его уже кто-то ел? Сибирячке привезли винегрет без фасоли

СЕГОДНЯ 13:43 2019-08-12T13:50:36+03:00

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Анекдотичная ситуация произошла с жительницей Новосибирска. Девушка решила заказать доставку еды на дом. Выбор пал на солянку и винегрет с фасолью.

— Я думала это дно, но тут снизу постучали. Заказывали через службу доставку. Окрошка пролилась. Салфетка — 1 лист рулонного полотенца. Приборы на 1 персону. В винегрете с фасолью — фасоли нет, — написала девушка в своем отзыве на сайте Flamp.

Когда сибирячка позвонила в организацию, где заказывала еду, оператор ответил коротко и лаконично: все претензии к доставщику, он фасоль вытащил.

— Я начала перезванивать, чтобы разобраться в происходящем. На мой вопрос: «Где фасоль?», оператор мне ответила, что в салат были добавлены все ингредиенты, — возмущается девушка.

На отзыв, оставленный девушкой, моментально отреагировала служба доставки. Оператор попросила связаться с ней, чтобы разрешить конфликтную ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU