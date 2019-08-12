Слишком много розового: квартиру постаревшей Барби продают в Новосибирске

СЕГОДНЯ 11:01 2019-08-12T11:01:04+03:00

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Новосибирец продает двухярусную квартиру с разноцветными комнатами за 11,5 миллионов. Необычное жилье находится в Октябрьском районе и занимает по площади почти 150 квадратных метров. Розовый коридор сменяется комнатами с синими и желтыми стенами, а кухня оформлена в разных оттенках зеленого. Кстати, главной «фишкой» обеденной зоны является спрятанный в стене бар: чтобы добраться до него, нужно всего лишь надавить на любой край картины. А еще на каждом этаже предусмотрены кондиционеры и полы с подогревом.

Хозяин квартиры утверждает, что такие цветовые решение - плод его фантазии. Фото: "Русский фонд недвижимости"

Автор объявления на сайте «Русский фонд недвижимости», 54-летний строитель Евгений, утверждает, что подобные дизайнерские решения были его личным полетом фантазии.

— Мы покупали ее больше 10 лет назад, вернее, это было даже две квартиры, которые мы соединили и превратили в одну двухярусную, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Евегений. — Для оформления ремонта дизайнера нанимали, но придумывали обстановку вместе. У меня по-настоящему неуемная натура, для которой нет ограничений.

Яркую квартиру можно не только приобрести, но и арендовать на определенный срок. Фото: "Русский фонд недвижимости"

В этой квартире Евгений раньше жил вместе со своей семьей, пока не удалось переехать в собственный дом.

-Мы жили там определенное время, вместе с сыном и дочерью, пока она еще училась, — пояснил Евгений. — А лет 5 назад все разъехались, я, например, свой дом построил.

Теперь красочное жилье выставлено на продажу. Кстати, покупатели у этой квартиры тоже бывают весьма необычные. По словам новосибирца, жилье приезжали смотреть представители посольства Белорусии и Узбекистана, планирующие приобрести ее для себя.

— Приезжали вот такие вот люди, так сказать, по дипломатической линии, — утверждает Евгений. — Но были и обычные звонки. Я не слежу за этим так тщательно, большинство вопросов решает риелтор.

Также хозяин квартиры утверждает, что с продажей он не торопится, а поэтому не намерен скидывать цену за нее.

Необычная квартира расположена сразу на двух этажах. Фото: "Русский фонд недвижимости"

— Я не собираюсь продавать ее очень дешево или сбрасывать цену, — говорит Евгений. — Пока я здесь, никуда не собираюсь уезжать, есть возможность этим заниматься. К тому же, мы выставили ее не только на продажу, но и как возможное жилье в аренду, поэтому, пока просто ждем предложений.

ИСТОЧНИК KP.RU