2019-08-12T10:01:38+03:00
Общество

«Собачонка на окровавленной картонке»: пса бросили умирать на пороге ветклиники, врачи отказались его спасать

Новосибирские зоозащитники полны возмущения: ветеринары вместо оказания помощи собаке вызвали отлов
Алиса ЛИ
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Зоозащитники спасли собаку, от которой отказались ветеринары. Фото: https://vk.com/priyut_dlya_zhivotnyhЗоозащитники спасли собаку, от которой отказались ветеринары. Фото: https://vk.com/priyut_dlya_zhivotnyh
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«В Ленинском районе, возле ветеринарной клиники на изнуряющем солнце, лежит истекающая кровью собака и умирает. Над ранами кружатся мухи, а собачонка лежит на окровавленной картонке и ждет от людей помощи, которую ей не оказывают», — рассказала в красках о возмутившем ее отношении к животному девушка.

По ее информации, собаку к клинике привез какой-то мужчина, оставил и уехал. А ветеринары вместо того, чтобы помочь псу, вызвали специалистов Центра по проблемам домашних животных (он занимается отловом). Свои действия «врачи животных» пояснили тем, что собака опасна, кусается и помочь ей уже никак нельзя.

В конечном итоге неравнодушная девушка обратилась к зоозащитникам. Волонтеры помогли пристроить пса в другую ветклинику, успели забрать животное еще до приезда специалистов по отлову.

Что произошло с животным, точно не известно. У собаки, которая оказалась совсем еще щенком, диагностированы скальпированные раны, следы волочения. Также вероятны переломы, однако чувствительность лап сохранена, что очень хорошо, отмечают специалисты. Пока собаку временно записали под кличкой Тито, по названию улицы, где она была подобрана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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