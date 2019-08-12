«Однажды… в Голливуде»: новый фильм Квентина Тарантино вызвал споры среди новосибирцев

СЕГОДНЯ 09:12 2019-08-12T09:16:38+03:00

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На прошлой неделе, 8 августа, в России прошла премьера нового фильма Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде». Одна из самых ожидаемых кинокартин 2019 года была встречена зрителями на ура. В Новосибирских кинотеатрах на первые сеансы были раскуплены практически все билеты, цена которых, в среднем, варьировалась от 200 до 300 рублей, в зависимости от престижности зала и времени, в которое проходил просмотр. Однако даже спустя пару дней, «Однажды... в Голливуде» продолжает собирать у больших экранов новосибирцев.

История, описывающая будни выдуманного вестерного актера Рика Далтона и его дублера-каскадера Клифа Бута, которые вместе пытаются найти свое место в Голливуде в эпоху 70-х, привлекла людей прекрасным сочетанием реальных событий, по-новому интерпретированных культовым режиссером. Кроме того, успеху фильма поспособствовал хороший актерский состав: главные роли в фильме исполнили Леонардо Ди Каприо и Бред Питт.

В соцсетях до сих пор не умолкает бурное обсуждение картины. Однако мнения сибиряков разделились: некоторые говорят, что фильм оказался достаточно затянут и даже скучен, по сравнению с ранними работами Тарантино. А некоторые утверждали, что «Однажды... в Голливуде» — еще одна бесподобна работа режиссера, наполненная глубокими диалогами и качественным чувством юмора:

— Интересно, а те, кому фильм не понравился, чего ожидали? Что Тарантино опуститься до «фастфудных» фильмов? Слава богу, этого не произошло, и картина получилась просто прекрасной!

— Если вы не любитель полного проникновения в какую-либо эпоху или ситуацию, то идти не стоит, конечно. А лично мне после подробного изучения истории Макса Полански пересмотреть фильм еще раз.

— Было немного затянуто, но огнемет в конце — супер!

— Если не знать предысторию, то ничего не понятно.

ИСТОЧНИК KP.RU