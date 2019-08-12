В Новосибирске бродяга три дня навещал убитого им приятеля

СЕГОДНЯ 08:03 2019-08-12T08:03:56+03:00

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Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области, воскресным днем, 4 августа, 41-летние мужчина и женщина пришли в гости к 44-летнему знакомому, проживавшему в многоквартирном доме на улице Татьяны Снежиной. Компания начала выпивать алкоголь, «веселье» затянулось…

Около полуночи люди начали уставать, мужчины поссорились и хозяин попросил всех покинуть его дом. Однако гость, который, по информации полиции, не имел постоянного места жительства «возмутился происходящим, взял утюг и нанес им множественные удары в область головы 44-летнего потерпевшего. От полученных травм хозяин квартиры скончался на месте происшествия», – уточняет пресс-служба ведомства.

После убийства пьяные люди поспешно покинули квартиру. Однако на следующий день, 5 августа, в квартире вновь появился вчерашний гость. На этот раз он пришел один. По словам полиции, мужчина «принял меры к сокрытию следов преступления» и похитил телевизор. После того, как визитер сделал все, что наметил и замел следы, он продолжил пить...

Еще через день, во вторник, 6 августа, 41-летний преступник вновь явился к дому потерпевшего. Он вызвал сотрудников полиции и рассказал о совершенном убийстве.

Бродягу задержали. Выяснилось, что это не первое его преступление и ранее он уже был судим за убийство.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Расследование продолжается, - добавляют в СКР по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU