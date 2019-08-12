Умерла литературный критик из Новосибирска Елена Макеенко

СЕГОДНЯ 07:12 2019-08-12T07:19:33+03:00

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О смерти сообщил журналист Юрий Сапрыкин в соцсети facebook: «Лена Макеенко умерла. Бедная, милая Лена. Царствие небесное».

Девушка в течение нескольких лет боролась с онкозаболеванием, до самого конца она продолжала надеяться на «научный прогресс», о чем писала в соцсети. Она прошла через многократные курсы химиотерапии и отказ российских врачей продолжать лечение.

При этом Елена Макеенко не переставала заниматься творчеством, продолжала писать для литпроекта «Полка», редактором которого являлась. Благодаря помощи друзей, коллег и просто неравнодушных людей удалось собрать средства на лечение Елены в Германии. К сожалению, 11 августа девушки не стало. Елене Макеенко было всего 32 года.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Елена Макеенко училась Школе культурной журналистики Петербургского благотворительного фонда культуры и искусства «ПРО АРТЕ», была редактором проекта «Полка» и соредактором интернет-журнала Siburbia, вела обзор современной русской прозы на сайте «Горький».

ИСТОЧНИК KP.RU