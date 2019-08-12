2019-08-12T06:12:27+03:00
Происшествия

Предприниматель прописал в арендованном коттедже более тысячи мигрантов

В Новосибирске возбудили уголовное дело за то, что гастарбайтеров фиктивно ставили на миграционный учет
Ева ЛЮТОВА
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Сотрудники полиции нагрянули в коттедж, где были прописаны больше тысячи мигрантов.Сотрудники полиции нагрянули в коттедж, где были прописаны больше тысячи мигрантов.
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Полицейские Новосибирска вывели на чистую воду предпринимателя, который давал «прописку» приезжим из Средней Азии. Через него более тысячи иностранцев были поставлены на миграционный учет, но бумаги, как выяснили в ГУ МВД по Новосибирской области, сфальсифицированы.

Кто-то из гастарбайтеров проживал в коттедже, кто-то просто получал там прописку за деньги.

Кто-то из гастарбайтеров проживал в коттедже, кто-то просто получал там прописку за деньги.

— 32-летний директор коммерческой организации арендовал трехэтажный частный дом площадью 150 квадратных метров в садовом обществе Ленинского района с целью предоставления жилых помещений для иностранных граждан, — сообщает пресс-служба областного Главка. — В день он мог поставить на учет больше ста иностранцев, которые фактически там не проживали. На момент проверки на миграционном учете по данному адресу состояло более тысячи иностранных граждан, однако, в ходе выезда на место сотрудниками полиции установлено, что дом оборудован всего 16 комнатами и 92 спальными местами.

То есть по факту в коттедже могли прописаться максимум человек сто, но никак не тысячи. В ГУ МВД по Новосибирской области уже возбудили уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на миграционный учет иностранных граждан», бизнесмену грозит штраф до полумиллиона рублей, либо колония до трех лет.

Резиновый коттедж: в этом доме прописаны более 1000 гастарбайтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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