Предприниматель прописал в арендованном коттедже более тысячи мигрантов
Полицейские Новосибирска вывели на чистую воду предпринимателя, который давал «прописку» приезжим из Средней Азии. Через него более тысячи иностранцев были поставлены на миграционный учет, но бумаги, как выяснили в ГУ МВД по Новосибирской области, сфальсифицированы.
Кто-то из гастарбайтеров проживал в коттедже, кто-то просто получал там прописку за деньги.
— 32-летний директор коммерческой организации арендовал трехэтажный частный дом площадью 150 квадратных метров в садовом обществе Ленинского района с целью предоставления жилых помещений для иностранных граждан, — сообщает пресс-служба областного Главка. — В день он мог поставить на учет больше ста иностранцев, которые фактически там не проживали. На момент проверки на миграционном учете по данному адресу состояло более тысячи иностранных граждан, однако, в ходе выезда на место сотрудниками полиции установлено, что дом оборудован всего 16 комнатами и 92 спальными местами.
То есть по факту в коттедже могли прописаться максимум человек сто, но никак не тысячи. В ГУ МВД по Новосибирской области уже возбудили уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на миграционный учет иностранных граждан», бизнесмену грозит штраф до полумиллиона рублей, либо колония до трех лет.
Резиновый коттедж: в этом доме прописаны более 1000 гастарбайтеров.
ИСТОЧНИК KP.RU