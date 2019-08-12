Студентов сибирского колледжа кормили просроченным сервелатом и скисшей сметаной

СЕГОДНЯ 05:10 2019-08-12T05:10:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Доволенском районном суде отказали заведующей столовой местного аграрного колледжа в восстановлении на работе. Женщина считала, что ее незаконно уволили. Но факты, которые всплыли во время процесса, говорят об обратном. Оказалось, что студентов травили просрочкой, а заведующей объявляли выговор за то, что та выдавала подросткам творог, сметану и сгущенку с истекшим сроком годности.

— На период выходных праздничных дней с 1 по 5 мая этого года она выдала студентам колбасу сервелат «Венский» и конфеты с истекшими сроками хранения, — сообщают в Доволенском районном суде. — Также 1 мая 2019 года при проведении проверки качества выдаваемых продуктов при организации питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в виде «сухого пайка-набора продуктов» установлено, что данная продукция не соответствует качеству, например, конфеты и сосиски молочные были с неустановленным сроком годности.

14 мая заведующую уволили, но она решила оспорить это в суде. Но так и не доказала вину работодателя.

— Суд пришел к выводу о том, что в данном случае, истцом были неоднократно нарушены должностные обязанности, заведующей производством столовой Доволенского аграрного колледжа отказано в восстановлении на работе, — сообщает Доволенский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU