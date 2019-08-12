Трое сибиряков попали под суд за кражу 30 мешков и одного ведра пшеницы

СЕГОДНЯ 04:16 2019-08-12T04:16:12+03:00

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В Венгеровском районе зачитали приговор троим местным жителям — за кражу пшеницы. Преступление произошло ночью в феврале 2019 года.

— На двух конях, запряженных в сани, взяв с собой 30 пустых капроновых мешков и одно пластмассовое ведро, чтобы использовать их при совершении кражи, они направились к складу находящемуся на территории КЗС ЗАО «Петропавловское», расположенному в южной окраине села, — описывают воришек в Венгеровском районном суде. Итого мужчины стащили с фермерского склада более 1,5 тысяч кило. В прокуратуре подсчитали ущерб, который понесло хозяйство, 12960 рублей.

Воришек быстро вычислили, отдали под суд. Те не только признали вино, но и возместили ущерб. Поэтому наказание было мягким:

— Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает: явку с повинной, признание вины подсудимыми и их раскаяние в содеянном, — сообщают в суде, добавляя, что каждый из мужчин получил один год условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU