2019-08-12T03:39:04+03:00
Спорт

В ЛДС «Сибирь» изменили время фотосессии с Кубком Стэнли, который привез Тарасенко

У фанатов будет меньше пяти часов, чтобы сделать снимок на память
Ева ЛЮТОВА
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Новосибирцы смогут сфотографироваться с Кубком Стэнли. Фото: hcsibir.ru/ruНовосибирцы смогут сфотографироваться с Кубком Стэнли. Фото: hcsibir.ru/ru
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В ХК «Сибирь» заявили, что изменили время фотосессии с Кубком Стэнли 19 августа. Напомним, награду привез в Новосибирск Владимир Тарасенко, который играл за команду-победительницу «Сент-Луис Блюз». Сначала российским фанатам хоккея пообещали фотосессию с 10.30 до 16.00. Но теперь сократили ее на час.

— Время фотосессии Кубка Стэнли в ЛДС «Сибирь» 19 августа изменено. Мероприятие будет проходить с 10:30 до 15:00, — уточняет пресс-служба ХК «Сибирь», добавляя: — У клуба нет возможности влиять на дату и время экспонирования Кубка.

В пресс-службе ХК рассказывают о правилах фотосессии для всех желающих. Во-первых, будет живая очередь через левое крыло ЛДС «Сибирь» (сторона стройки, входы № 7 и № 8), во-вторых, запретят пользоваться мобильными телефонами и своими фотокамерами:

— С целью пропуска через фотозону максимального количества желающих фотосъемка будет производиться только специально привлеченными фотографами, — говорят в ХК «Сибирь», обещая, что в день мероприятия будут работать волонтеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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