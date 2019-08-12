Жительница Новосибирска посреди ночи пугала соседей суицидом

СЕГОДНЯ 03:20 2019-08-12T03:21:04+03:00

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Как рассказали спасатели МАСС, вызов на пульт дежурного поступил в час ночи с улицы Учительской от обеспокоенных родственников. По информации звонивших, 38-летняя женщина в эмоциональном состоянии заперлась в квартире и угрожает причинить себе вред.

Самостоятельно попасть в квартиру и своими силами успокоить «расстроенную» родственницу у людей возможности не было. Поэтому на помощь призвали спасателей. Тем пришлось вскрывать дверь, чтобы предотвратить попытку суицида.

Внутри была найдена 38-летняя женщина, вреда она себе не успела причинить. Но ей все равно вызвали бригаду врачей.

На попечение медиков возмутительницу спокойствия передали в 1.40, после этого жильцы дома на улице Учительской, наконец-то, смогли заснуть спокойно.

ИСТОЧНИК KP.RU