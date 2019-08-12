Несносный «алкомаркет»: более трех лет жители Октябрьского района боролись за спокойный сон

СЕГОДНЯ 03:04 2019-08-12T03:04:33+03:00

А так выглядит магазин, против которого выступают жители Советского района. Фото: "У нас на Шлюзе"

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За торговым павильоном на улице Бориса Богаткова, 194/2 давно закрепилась дурная слава. По словам местных жителей, в нем круглосуточно продавали алкоголь. В результате магазин, соседствующий с детской спортивной площадкой, стал местом паломничества любителей выпить. Особенно многолюдно было здесь по ночам. Закупившись всем необходимым, завсегдатаи «алкомаркета», многие из которых изначально были явно не трезвы, продолжали шумно выпивать на соседних лавочках. Посиделки сопровождались и криками, и потасовками. Жильцы соседних домов не могли уснуть, боялись и регулярно обращались в местную администрацию.

Как рассказал замглавы администрации Октябрьского района по экономике и доходам Яков Чагин, торговый павильон, на который поступали жалобы, находился на земельном участке незаконно, однако добиваться его демонтажа пришлось долго:

— Более трех лет недобросовестный предприниматель, злоупотребляя своим правом, подавал иски, и мы прошли пять судебных заседаний, прежде чем в апреле этого года суд постановил его снести.

Заинтересованные лица раз за разом обжаловали решения комиссии о демонтаже объекта, Арбитражный суд Новосибирской области в свою очередь приостанавливал действия решения.

В конечном итоге мэрии Новосибирска при поддержке жителей все-таки удалось добиться сноса магазина, мешавшего всему микрорайону. 9 августа павильон демонтировали.

Яков Чагин уточнил, что место пустовать не будет, здесь планируют устроить цветник.

Жители Октябрьского района не единственные, кто пострадал от ночных торговцев спиртным. В день, когда был демонтирован павильон на улице Бориса Богаткова, 194/2, жители Шлюза (Советский район) вышли на митинг, чтобы обсудить проблемы ночной продажи алкоголя в своем микрорайоне и отстоять право на спокойный сон.

Напомним, что мэр Новосибирска поручил администрации районов планомерно выявлять и демонтировать на территории города незаконные нестационарные объекты. В 2018 году в Новосибирске снесли 548 незаконных павильонов, киосков, палаток, ограждений, шлагбаумов и так далее. С начала этого года ликвидировано 160 подобных объектов, в списке на демонтаж во всех районах Новосибирска значатся 248 объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU