2019-08-12T03:04:33+03:00
Общество

Несносный «алкомаркет»: более трех лет жители Октябрьского района боролись за спокойный сон

Совместными усилиями новосибирцев и властей удалось снести магазин, мешавший всему микрорайону
Алиса ЛИ
Поделиться:
А так выглядит магазин, против которого выступают жители Советского района. Фото: "У нас на Шлюзе"А так выглядит магазин, против которого выступают жители Советского района. Фото: "У нас на Шлюзе"
Изменить размер текста:

За торговым павильоном на улице Бориса Богаткова, 194/2 давно закрепилась дурная слава. По словам местных жителей, в нем круглосуточно продавали алкоголь. В результате магазин, соседствующий с детской спортивной площадкой, стал местом паломничества любителей выпить. Особенно многолюдно было здесь по ночам. Закупившись всем необходимым, завсегдатаи «алкомаркета», многие из которых изначально были явно не трезвы, продолжали шумно выпивать на соседних лавочках. Посиделки сопровождались и криками, и потасовками. Жильцы соседних домов не могли уснуть, боялись и регулярно обращались в местную администрацию.

Как рассказал замглавы администрации Октябрьского района по экономике и доходам Яков Чагин, торговый павильон, на который поступали жалобы, находился на земельном участке незаконно, однако добиваться его демонтажа пришлось долго:

— Более трех лет недобросовестный предприниматель, злоупотребляя своим правом, подавал иски, и мы прошли пять судебных заседаний, прежде чем в апреле этого года суд постановил его снести.

Заинтересованные лица раз за разом обжаловали решения комиссии о демонтаже объекта, Арбитражный суд Новосибирской области в свою очередь приостанавливал действия решения.

В конечном итоге мэрии Новосибирска при поддержке жителей все-таки удалось добиться сноса магазина, мешавшего всему микрорайону. 9 августа павильон демонтировали.

Яков Чагин уточнил, что место пустовать не будет, здесь планируют устроить цветник.

Жители Октябрьского района не единственные, кто пострадал от ночных торговцев спиртным. В день, когда был демонтирован павильон на улице Бориса Богаткова, 194/2, жители Шлюза (Советский район) вышли на митинг, чтобы обсудить проблемы ночной продажи алкоголя в своем микрорайоне и отстоять право на спокойный сон.

Напомним, что мэр Новосибирска поручил администрации районов планомерно выявлять и демонтировать на территории города незаконные нестационарные объекты. В 2018 году в Новосибирске снесли 548 незаконных павильонов, киосков, палаток, ограждений, шлагбаумов и так далее. С начала этого года ликвидировано 160 подобных объектов, в списке на демонтаж во всех районах Новосибирска значатся 248 объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трое сибиряков попали под суд за кражу 30 мешков и одного ведра пшеницы
В ЛДС «Сибирь» изменили время фотосессии с Кубком Стэнли, который привез Тарасенко
Жительница Новосибирска посреди ночи пугала соседей суицидом
40-летняя женщина ударила ножом молодого сожителя
Самые внимательные и точные: в Тогучине подростки проверят себя на «Полигоне возможностей»
Сушите правильно: спасатели напомнили, как безопасно просушить погреб
«Дама из Виндзорского замка»: женщина с вуалью покорила пассажиров новосибирского метро
Не доехали до деревни: пропала сибирячка с пятилетним сыном
В Новосибирске женщина с корзинкой украла телефон за 30 тысяч рублей
Пустили в объезд: Новосибирцы прождали поезд в течение 11 часов из-за взрывов под Ачинском
Взял покататься: в Новосибирской области задержан угонщик автомобиля
Страшно смотреть: в Центре Бердска в ДТП погиб мотоциклист
Погода на день в Новосибирске: 11 августа переменная облачность и до +25 градусов
Тяжелая автосуббота: на дорогах Новосибирской области погибло двое взрослых, двое детей – в реанимации
«Мерзкий человечишко»: украдены саженцы елок, которые школьники посадили своими руками
Новое колесо обозрение попало в клип: сибирячки станцевали с белым медведем на набережной
Ушел в трусах и тапочках: в Новосибирске потерялся мужчина, воспринимающий действительность как ребенок
Новосибирцы сняли приземление и взлет вертолета санавиации
В правительстве Новосибирской области хотят отшлифовать полы за 1,3 миллиона рублей
Анна Семенович залезла в постель к Мите Фомину ради концерта в Магнитогорске