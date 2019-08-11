2019-08-11T16:19:27+03:00
Происшествия

40-летняя женщина ударила ножом молодого сожителя

Жительницу Искитимского района задержали и взяли у нее подписку о невыезде
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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С женщины взяли подписку о невыезде.С женщины взяли подписку о невыезде.Фото: Евгения ГУСЕВА
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40-летнюю жительницу Искитимского района подозревают в тяжком преступлении. Потерпевший – ее молодой сожитель.

- 10 августа в 19.25 в городскую больницу бригадой «скорой помощи» был доставлен 32-летний житель поселка Листвянинский Искитимского района. Врачи диагностировали у пациента ножевое ранение, - рассказывают в Главном управлении МВД России по Новосибирской области. - Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую в совершении преступления – 40-летнюю сожительницу потерпевшего.

По данным ведомства, события развивались следующим образом: он и она распивали алкоголь. Во время пьянки разгорелась ссора, и женщина схватилась за нож. Итог «семейного» скандала – ранение в грудь.

Против женщины полиция возбудила дело о причинении тяжкого вреда здоровья. На время следствия 40-летняя жительница взяла обязательство не покидать место жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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