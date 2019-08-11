40-летняя женщина ударила ножом молодого сожителя
40-летнюю жительницу Искитимского района подозревают в тяжком преступлении. Потерпевший – ее молодой сожитель.
- 10 августа в 19.25 в городскую больницу бригадой «скорой помощи» был доставлен 32-летний житель поселка Листвянинский Искитимского района. Врачи диагностировали у пациента ножевое ранение, - рассказывают в Главном управлении МВД России по Новосибирской области. - Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую в совершении преступления – 40-летнюю сожительницу потерпевшего.
По данным ведомства, события развивались следующим образом: он и она распивали алкоголь. Во время пьянки разгорелась ссора, и женщина схватилась за нож. Итог «семейного» скандала – ранение в грудь.
Против женщины полиция возбудила дело о причинении тяжкого вреда здоровья. На время следствия 40-летняя жительница взяла обязательство не покидать место жительства.
ИСТОЧНИК KP.RU