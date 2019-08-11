Самые внимательные и точные: в Тогучине подростки проверят себя на «Полигоне возможностей»

СЕГОДНЯ 13:28 2019-08-11T13:28:54+03:00

Поучаствуют в них 70 курсантов из Новосибирской области

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Со вторника, 13 августа, в Тогучинском районе стартует зональный этап соревнований «Полигон твоих возможностей». Пройдут они на базе ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум».

- Цель этого мероприятия - популяризация военных специальностей и пропаганда службы в рядах вооруженных сил РФ, - пояснили в Центре патриотического воспитания Новосибирской области. - Курсанты будут вовлечены в изучение таких военных специальностей, как «Водитель», «Медик», «Разведчик», «Связист», «Стрелок». А потом именно по этим направлениям и определятся лучшие.

Всего в соревнованиях поучаствуют 70 человек:

- Наша целевая аудитория - это учащиеся образовательных организаций, курсанты военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов Новосибирской области в возрасте от 14 до 17 лет, - продолжают в Центре патриотического воспитания Новосибирской области.

Продлятся соревнования три дня: лучших назовут 16 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU