2019-08-11T13:28:54+03:00
Общество

Самые внимательные и точные: в Тогучине подростки проверят себя на «Полигоне возможностей»

Поучаствуют в них 70 курсантов из Новосибирской области
Татьяна СОЛОВОВА
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Подростки будут соревноваться в пяти компетенциях. Фото: https://vk.com/dosaafnsoПодростки будут соревноваться в пяти компетенциях. Фото: https://vk.com/dosaafnso
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Со вторника, 13 августа, в Тогучинском районе стартует зональный этап соревнований «Полигон твоих возможностей». Пройдут они на базе ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум».

- Цель этого мероприятия - популяризация военных специальностей и пропаганда службы в рядах вооруженных сил РФ, - пояснили в Центре патриотического воспитания Новосибирской области. - Курсанты будут вовлечены в изучение таких военных специальностей, как «Водитель», «Медик», «Разведчик», «Связист», «Стрелок». А потом именно по этим направлениям и определятся лучшие.

Всего в соревнованиях поучаствуют 70 человек:

- Наша целевая аудитория - это учащиеся образовательных организаций, курсанты военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов Новосибирской области в возрасте от 14 до 17 лет, - продолжают в Центре патриотического воспитания Новосибирской области.

Продлятся соревнования три дня: лучших назовут 16 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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