Самые внимательные и точные: в Тогучине подростки проверят себя на «Полигоне возможностей»
Со вторника, 13 августа, в Тогучинском районе стартует зональный этап соревнований «Полигон твоих возможностей». Пройдут они на базе ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум».
- Цель этого мероприятия - популяризация военных специальностей и пропаганда службы в рядах вооруженных сил РФ, - пояснили в Центре патриотического воспитания Новосибирской области. - Курсанты будут вовлечены в изучение таких военных специальностей, как «Водитель», «Медик», «Разведчик», «Связист», «Стрелок». А потом именно по этим направлениям и определятся лучшие.
Всего в соревнованиях поучаствуют 70 человек:
- Наша целевая аудитория - это учащиеся образовательных организаций, курсанты военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов Новосибирской области в возрасте от 14 до 17 лет, - продолжают в Центре патриотического воспитания Новосибирской области.
Продлятся соревнования три дня: лучших назовут 16 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU