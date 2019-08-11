2019-08-11T12:12:08+03:00
Общество

Сушите правильно: спасатели напомнили, как безопасно просушить погреб

В МЧС рассказали о правилах безопасности при просушки погребов
Денис ТАБАКОВ
Поделиться:
Дачникам, которые просушивают погреба, рекомендуют тщательно и долго проветривать их перед тем, как туда спуститься.Дачникам, которые просушивают погреба, рекомендуют тщательно и долго проветривать их перед тем, как туда спуститься.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Спасатели считают август и начало сентября самыми опасными месяцами для тех, кто готовит на зиму погреб.

- Ежегодно в Новосибирской области происходит порядка десяти возгораний погребов. При этом зачастую в результате этого граждане получают ожоги, отравление продуктами горения, а иногда результатом обычного бытового мероприятия становится смерть человека, - напомнили в областном Управлении МЧС.

Спасатели предупреждают, что в любом погребе – деревянном, земляном, бетонном - возможно скопление природного газа и отсутствие кислорода. Кроме того, при просушке погреба в нем может скапливаться угарный газ, который очень токсичен.

- Перед спуском в погреб надо обязательно тщательно проветрить помещение. Осторожно спустившись в погреб, не зажигайте сразу свет или спички – это опасно для жизни. Для этого можно использовать длинную палку, «помешивая» воздух, как чай в стакане. Другой простой способ обеспечить циркуляцию воздуха: через люк погреба опускайте и поднимайте на веревке пустое ведро. Как минимум, на час после этого погреб нужно оставить проветриваться, - дополнили в МЧС.

Только за тем спасатели рекомендуют приступайте к уборке. Причем это делать лучше вдвоем: один человек должен постоянно находиться на верху.

При возникновении пожара необходимо звонить «101» или на единый номер оперативных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самые внимательные и точные: в Тогучине подростки проверят себя на «Полигоне возможностей»
«Дама из Виндзорского замка»: женщина с вуалью покорила пассажиров новосибирского метро
Не доехали до деревни: пропала сибирячка с пятилетним сыном
В Новосибирске женщина с корзинкой украла телефон за 30 тысяч рублей
Пустили в объезд: Новосибирцы прождали поезд в течение 11 часов из-за взрывов под Ачинском
Взял покататься: в Новосибирской области задержан угонщик автомобиля
Страшно смотреть: в Центре Бердска в ДТП погиб мотоциклист
Погода на день в Новосибирске: 11 августа переменная облачность и до +25 градусов
Тяжелая автосуббота: на дорогах Новосибирской области погибло двое взрослых, двое детей – в реанимации
«Мерзкий человечишко»: украдены саженцы елок, которые школьники посадили своими руками
Новое колесо обозрение попало в клип: сибирячки станцевали с белым медведем на набережной
Ушел в трусах и тапочках: в Новосибирске потерялся мужчина, воспринимающий действительность как ребенок
Новосибирцы сняли приземление и взлет вертолета санавиации
В правительстве Новосибирской области хотят отшлифовать полы за 1,3 миллиона рублей
Анна Семенович залезла в постель к Мите Фомину ради концерта в Магнитогорске