Сушите правильно: спасатели напомнили, как безопасно просушить погреб
Спасатели считают август и начало сентября самыми опасными месяцами для тех, кто готовит на зиму погреб.
- Ежегодно в Новосибирской области происходит порядка десяти возгораний погребов. При этом зачастую в результате этого граждане получают ожоги, отравление продуктами горения, а иногда результатом обычного бытового мероприятия становится смерть человека, - напомнили в областном Управлении МЧС.
Спасатели предупреждают, что в любом погребе – деревянном, земляном, бетонном - возможно скопление природного газа и отсутствие кислорода. Кроме того, при просушке погреба в нем может скапливаться угарный газ, который очень токсичен.
- Перед спуском в погреб надо обязательно тщательно проветрить помещение. Осторожно спустившись в погреб, не зажигайте сразу свет или спички – это опасно для жизни. Для этого можно использовать длинную палку, «помешивая» воздух, как чай в стакане. Другой простой способ обеспечить циркуляцию воздуха: через люк погреба опускайте и поднимайте на веревке пустое ведро. Как минимум, на час после этого погреб нужно оставить проветриваться, - дополнили в МЧС.
Только за тем спасатели рекомендуют приступайте к уборке. Причем это делать лучше вдвоем: один человек должен постоянно находиться на верху.
При возникновении пожара необходимо звонить «101» или на единый номер оперативных служб «112».
ИСТОЧНИК KP.RU