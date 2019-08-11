2019-08-11T08:52:53+03:00
Общество

Пустили в объезд: Новосибирцы прождали поезд в течение 11 часов из-за взрывов под Ачинском

Пассажирам на станции Новосибирск-Главный пришлось ждать поезд на Москву с 17 часов вечера до 3 часов ночи
Денис ТАБАКОВ
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Новосибирским пассажирам пришлось ждать свой поезд более 11 часов.Новосибирским пассажирам пришлось ждать свой поезд более 11 часов.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Несколько пассажирских поездов из-за опасности повторных взрывов в поселке Каменка Ачинского района пустили по объездному пути. Это было сделано ради безопасности пассажиров. В РЖД решили пустить поезда в обход опасного участка железной дороги на перегоне Улуй-Ачинск.

Новосибирские пассажиры на станции Новосибирск-Главный оказались заложниками ситуации. Им пришлось ждать поезда 11 часов.

- поезд 67 «Абакан - Москва» был оправлен другим маршрутом. Абакан-Красноярск-Ачинск. Таким образом он вышел на основной маршрут только на станции Ачинск, - рассказали в РЖД.

Напомним, пожар со взрывами произошел 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, были эвакуированы более 16 тысяч человек. Больше всего пострадала Каменка.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала о пяти пострадавших в результате вспышки и ударной волны в 500 метрах севернее населенного пункта Каменка при движении поезда на перегоне Улуй-Ачинск.

Таким образом, новосибирским пассажирам пришлось ждать свой поезд до 3 часов ночи.

- В Новосибирск поезд № 67 прибыл с опозданием в 11 часов 5 минут. А отправился из Новосибирска с опозданием в 10 часов 36 минут. У поезда в связи с отставанием по графику сократили стоянку в Новосибирске. Сегодня пассажирские поезда из Абакана пойдут прежним маршрутом напрямую через Ачинск, - объяснили ситуацию в пресс-службе РЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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