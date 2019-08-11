Взял покататься: в Новосибирской области задержан угонщик автомобиля

СЕГОДНЯ 06:52 2019-08-11T06:52:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 9 августа, в посёлке Чудиново Маслянинского района был угнал автомобиль. Хозяин припарковал автомобиль «Toyota Sprinter» у своего дома. Но чуть позже обнаружил, что автомобиля нет на месте. Об этом он сразу же сообщил в полицию. Оценив ущерб в 145 тысяч рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого – ранее несудимого 18-летнего местного жителя. Автомобиль найден и в ближайшее время будет возвращен законному владельцу, - сообщают в ГУ МВД по Новосибирской области.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, что в России продолжает действовать лояльный закон по отношению к лицам, которые угнали автомобиль «без цели хищения».

По ч. 1 ст. 166 УК за такое нарушение законодательства грозит штраф до 120 тысяч рублей, или штраф в размере заработной платы за период до 1 года, или принудительные работы на срок до 5 лет, или арест на срок до 6 месяцев, или лишение свободы до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU