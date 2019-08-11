Погода на день в Новосибирске: 11 августа переменная облачность и до +25 градусов

СЕГОДНЯ 05:17 2019-08-11T05:17:55+03:00

Сегодня в Новосибирске переменная облачность, температура +21+25 градусов. Фото: Влад КОМЯКОВ

Какая погода ждет новосибирцев в воскресенье

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Сегодня в городе будет до плюс 25 градусов днем, в отдельных районах пройдут небольшие дожди.

— 11 августа в Новосибирске переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшие дожди, грозы, днем без осадков. Утром местами туманы, температура +22 +24 градусов, — информирует Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер юго-западного направления со скоростью 3-8 метра в секунду.

Синоптики «Гисметео.ру» прогнозируют на воскресенье малооблачную погоду, во второй половине дня возможен небольшой дождь, температура днём +21+23 градусов. Ветер юго-западного направления силой 2-3 метров в секунду.

— в воскресенье в Новосибирске ожидается малооблачная погода, небольшой дождь, +21+23 градусов, — прогнозирует «Центр.Фобос» —ветер юго-западного направления 3-4 метра в секунду.

Как дополняют синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра, 11 и 12 августа в Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность (4 класса). В Баганском, Новосибирском, Сузунском районах сохранится чрезвычайная пожароопасность - 5 класса.

В понедельник 12 августа в регионе характер погоды существенно не изменится. Ночью до +12+15, днём +23+25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU