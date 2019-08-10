2019-08-10T16:48:09+03:00
Общество

«Мерзкий человечишко»: украдены саженцы елок, которые школьники посадили своими руками

Высадкой еловой аллеи дети отметили переход из младшей в старшую школу, однако неизвестные выкопали все деревья
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
В Новосибирске неизвестные выкопали еловую аллею возле школы. Фото: vk.com/moisovietskiВ Новосибирске неизвестные выкопали еловую аллею возле школы. Фото: vk.com/moisovietski
Изменить размер текста:

Досадная неприятность случилась во дворе новосибирской школы №80 в микрорайоне ОбьГЭС. Здесь в конце учебного года дети высадили еловую аллею и таким образом отметили переход из младшей школы в старшую. Но сегодня выяснилось, что все их труды и старания были напрасными — неизвестные выкопали и украли все деревья.

— Все наши елочки какой-то «нехороший человек» выкопал. Украл, по сути. Украл прямо со школьного двора. Ну как так можно? Люди, вы что, с ума посходили? Как можно было украсть то, что дети сами посадили? В общем, все расстроены, конечно, — сообщают в группе «Мой. Советский» в соцсети «Вконтакте».

Автор поста уточняет, что саженцы деревьев стоили недешево, и для того, чтобы набрать необходимую сумму, школьники всем классом собирали макулатуру, а когда их затея увенчалась успехом, все были очень горды и довольны собой.

— Если ты, мерзкий человечишко, это прочитаешь, то знай, что наказание тебя настигнет, — добавляют в паблике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тяжелая автосуббота: на дорогах Новосибирской области погибло двое взрослых, двое детей – в реанимации
Новое колесо обозрение попало в клип: сибирячки станцевали с белым медведем на набережной
Ушел в трусах и тапочках: в Новосибирске потерялся мужчина, воспринимающий действительность как ребенок
Новосибирцы сняли приземление и взлет вертолета санавиации
В правительстве Новосибирской области хотят отшлифовать полы за 1,3 миллиона рублей
Анна Семенович залезла в постель к Мите Фомину ради концерта в Магнитогорске
«Шкуры и кости выкинула в окно»: живодерку из Академгородка подозревают в избавлении от улик
В Академгородке снесут гимназию, чтобы построить новую
Успеть за 5,5 часов: новосибирцам разрешат сделать фото с Кубком Стэнли
«Царская технология»: новосибирские дорожники засыпали яму соломой
Отказали тормоза: в Новосибирске водитель грузовика устроил массовое ДТП
От этих котиков рябит в глазах: видео с погоней за лазером рассмешит любого
Велосипедный протест: активисты хотели постоять на Октябрьском мосту из-за ущемления их прав
Рискнули ради хайпа: блогеры сожгли колесо из 21 тысячи спичек вместе с авто
Мамочки, что она делает: сибирячка за три недели до родов жмет штангу
В воде со скрипкой: девушки устроили «мокрую» фотосессию под Вивальди
Выше только небо: новосибирцы смогут попасть под купол НГУ
Сливки и стриптизерши: в сети появились скандальные фото с вечеринки первокурсников
«У меня экран треснул от таких фото»: сибирячка показывает огромную грудь за деньги
В Новосибирске переполнены терминалы для бесплатной одежды и бижутерии
Вот так щука: сибиряк угнал автомобиль, чтобы порыбачить
Суд простил: сибирячка устроила шопинг с чужой картой
Долго смаковал лакомый кусок: обеду льва позавидуют все любители мяса
На колесе обозрения новосибирцы будут кататься с аудиогидом
Поймали у забора: охранники скрутили жулика, воровавшего трубы
Бонни и Клайд по-сибирски: парочка 6 раз обворовала магазин