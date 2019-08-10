«Мерзкий человечишко»: украдены саженцы елок, которые школьники посадили своими руками

СЕГОДНЯ 16:48 2019-08-10T16:48:09+03:00

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Досадная неприятность случилась во дворе новосибирской школы №80 в микрорайоне ОбьГЭС. Здесь в конце учебного года дети высадили еловую аллею и таким образом отметили переход из младшей школы в старшую. Но сегодня выяснилось, что все их труды и старания были напрасными — неизвестные выкопали и украли все деревья.

— Все наши елочки какой-то «нехороший человек» выкопал. Украл, по сути. Украл прямо со школьного двора. Ну как так можно? Люди, вы что, с ума посходили? Как можно было украсть то, что дети сами посадили? В общем, все расстроены, конечно, — сообщают в группе «Мой. Советский» в соцсети «Вконтакте».

Автор поста уточняет, что саженцы деревьев стоили недешево, и для того, чтобы набрать необходимую сумму, школьники всем классом собирали макулатуру, а когда их затея увенчалась успехом, все были очень горды и довольны собой.

— Если ты, мерзкий человечишко, это прочитаешь, то знай, что наказание тебя настигнет, — добавляют в паблике.

ИСТОЧНИК KP.RU