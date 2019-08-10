Новое колесо обозрение попало в клип: сибирячки станцевали с белым медведем на набережной
Хореограф и танцовщица Валерия Стефаненко подготовила новое летнее видео. На нем команда девочек энергично двигается под музыку. Рядом с сибирячками появляется аниматор в костюме белого медведя с магнитофоном, он тоже не прочь немножко поплясать в такую жару. В видеоролик попало и новое колесо обозрения, самое большое за Уралом.
— Даже медведи из Сибири делают это, — подписала девушка видеоролик, который опубликовала на своей страничке в сети.
Подписчика Валерии клип понравился, вот что они пишут танцовщице на испанском и английском языках:
— Вы были бы удивительным инструктором зумбы.
— Плохо то, что видео заканчивается очень скоро.
— Мне нравится, как ты танцуешь, и я тоже танцую, но не так круто.
— В России мне нравятся танцы и еда.
— Больше медведя, меньше девочек, — подшутил один из подписчиков над Валерией.
Сибирячки сплясали на фоне огромного колеса обозрения.
ИСТОЧНИК KP.RU