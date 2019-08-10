Новое колесо обозрение попало в клип: сибирячки станцевали с белым медведем на набережной

СЕГОДНЯ 16:32 2019-08-10T16:32:38+03:00

Девочки станцевали на фоне нового колеса обозрения. Фото: кадр из видео

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Хореограф и танцовщица Валерия Стефаненко подготовила новое летнее видео. На нем команда девочек энергично двигается под музыку. Рядом с сибирячками появляется аниматор в костюме белого медведя с магнитофоном, он тоже не прочь немножко поплясать в такую жару. В видеоролик попало и новое колесо обозрения, самое большое за Уралом.

— Даже медведи из Сибири делают это, — подписала девушка видеоролик, который опубликовала на своей страничке в сети.

Подписчика Валерии клип понравился, вот что они пишут танцовщице на испанском и английском языках:

— Вы были бы удивительным инструктором зумбы.

— Плохо то, что видео заканчивается очень скоро.

— Мне нравится, как ты танцуешь, и я тоже танцую, но не так круто.

— В России мне нравятся танцы и еда.

— Больше медведя, меньше девочек, — подшутил один из подписчиков над Валерией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/725227" frameborder="0"></iframe> Сибирячки сплясали на фоне огромного колеса обозрения.

ИСТОЧНИК KP.RU