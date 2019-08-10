Ушел в трусах и тапочках: в Новосибирске потерялся мужчина, воспринимающий действительность как ребенок

СЕГОДНЯ 15:32 2019-08-10T15:32:36+03:00

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36-летний Дмитрий Пунгин пропал утром 5 августа. Он был с близкими на даче в садоводстве «Березовая роща», вышел в туалет и не вернулся. Родные сразу начали его искать, но безуспешно, подали заявление в полицию, на поисковую группу «Лиза Алерт» вышли только вчера. Дмитрию 36 лет, он пережил тяжелую болезнь, воспринимает все вокруг как большой ребенок. Ему нужно регулярно принимать лекарства, иначе может наступить угроза жизни.

— Есть пока неподтвержденная информация, что Дмитрий уехал на автобусе в Новосибирск, возможно, по дороге оделся, нашел одежду или ее дали. Приметы: рост 175-178 см, волос темно-русый с рыжим отливом, глаза карие. Одет в серую футболку, трусы-боксы синего цвета, черные резиновые сланцы. Несвязная речь, нарушена моторика (на походке не сказывается), — сообщают волонтеры.

Сейчас участники поискового отряда расклеивают объявления по садоводству, ищут свидетелей. Если вы видели в городе человека, который изображен на фото, или знаете, где он может находиться, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU