Новосибирцы сняли приземление и взлет вертолета санавиации

СЕГОДНЯ 15:12 2019-08-10T15:12:39+03:00

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Сибиряки сняли приземление и взлет вертолета санитарной авиации. Воздушное судно село на площадке возле здания Советской Сибири.

— Я заметила желтый вертолет два раза. Сначала утром, потом вечером. Не могу точно сказать один и тот же это был вертолет или разные, — рассказала КП-Новосибирск читательница.

На видео заметен вертолет Ми-8, возле него дежурят разные службы, по словам девушки, после приземления по площадке ходили люди в белых халатах.

Ранее мы сообщали, что Новосибирская область участвует в нацпроекте «Здравоохранение», на обновление и развитие этой сферы предполагается потратить 35 миллиардов рублей. Первые задачи на этот год — получение вертолетов санавиации. В феврале этого года представители регионального правительства получили сертификат о присоединении к Единой системе санитарно-авиационной эвакуации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/725211" frameborder="0"></iframe> Вертолет санавиации замечен в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU