2019-08-10T15:12:39+03:00
Здоровье

Новосибирцы сняли приземление и взлет вертолета санавиации

«Воздушную скорую» заметили возле «Советской Сибири» [видео]
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирске замечен вертолет санавиации. Фото: кадр из видеоВ Новосибирске замечен вертолет санавиации. Фото: кадр из видео
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Сибиряки сняли приземление и взлет вертолета санитарной авиации. Воздушное судно село на площадке возле здания Советской Сибири.

— Я заметила желтый вертолет два раза. Сначала утром, потом вечером. Не могу точно сказать один и тот же это был вертолет или разные, — рассказала КП-Новосибирск читательница.

На видео заметен вертолет Ми-8, возле него дежурят разные службы, по словам девушки, после приземления по площадке ходили люди в белых халатах.

Ранее мы сообщали, что Новосибирская область участвует в нацпроекте «Здравоохранение», на обновление и развитие этой сферы предполагается потратить 35 миллиардов рублей. Первые задачи на этот год — получение вертолетов санавиации. В феврале этого года представители регионального правительства получили сертификат о присоединении к Единой системе санитарно-авиационной эвакуации.

Вертолет санавиации замечен в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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