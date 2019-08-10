Новосибирцы сняли приземление и взлет вертолета санавиации
Сибиряки сняли приземление и взлет вертолета санитарной авиации. Воздушное судно село на площадке возле здания Советской Сибири.
— Я заметила желтый вертолет два раза. Сначала утром, потом вечером. Не могу точно сказать один и тот же это был вертолет или разные, — рассказала КП-Новосибирск читательница.
На видео заметен вертолет Ми-8, возле него дежурят разные службы, по словам девушки, после приземления по площадке ходили люди в белых халатах.
Ранее мы сообщали, что Новосибирская область участвует в нацпроекте «Здравоохранение», на обновление и развитие этой сферы предполагается потратить 35 миллиардов рублей. Первые задачи на этот год — получение вертолетов санавиации. В феврале этого года представители регионального правительства получили сертификат о присоединении к Единой системе санитарно-авиационной эвакуации.
Вертолет санавиации замечен в Новосибирске.
ИСТОЧНИК KP.RU