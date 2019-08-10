2019-08-10T12:56:12+03:00
Общество

В правительстве Новосибирской области хотят отшлифовать полы за 1,3 миллиона рублей

Победителю аукциона предстоит отшлифовать 623 квадратных метра пола в коридоре на 2 этаже здания правительства
Екатерина КОМЯКОВА
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В правительстве Новосибирской области обновят мраморные полы.В правительстве Новосибирской области обновят мраморные полы.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Правительство Новосибирской области объявило о проведении электронного аукциона на «выполнение работ по шлифовке, полировке, кристаллизации и ремонту мраморных полов». Речь идет о коридоре 2 этажа здания на Красном проспекте, 18.

Как следует из конкурсной документации, компании-победителю аукциона предстоит обновить пол на площади 623 квадратных метра. Помимо шлифовки, необходимо будет также выполнить пластеринг, то есть разделку швов, а также последующее заполнение трещин, кристаллизацию покрытий из мраморных плит. Причем сделать все это нужно будет в нерабочее время, чтобы не отвлекать сотрудников правительства.

Победителя аукциона должны определить 21 августа. На шлифовку полов правительство Новосибирской области готово потратить 1 млн 345 тыс 680 рублей из регионального бюджета — такова начальная (максимальная) цена контракта. Таким образом, каждый квадратный метр блестящего пола в коридоре второго этажа здания правительства обойдется в 2160 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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