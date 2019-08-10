Анна Семенович залезла в постель к Мите Фомину ради концерта в Магнитогорске
Митя Фомин по приезду на гастроли увидел в отеле, в своей кровати, девушку в халате. Солист группы «Hi-Fi», родом из Новосибирска, снял видео для своей страничке в instagram. На нем артист заходит к себе в номер, в руках держит свежий выпуск «Комсомольской правды», проверяет все ли устроено по райдеру.
— Колбаса, персики, все на месте, — перечисляет Фомин и оглядывается на кровать, в которой сидит певица Анна Семенович.
— Митичка, ты что забыл, у тебя же по райдеру в кровати Анна Семенович, — игриво говорит девушка, поглаживая себя, по округлостям.
— Точно, девушка с обложки! — восклицает Митя.
В заключении ролика две звезды приглашают жителей Магнитогорска на свой концерт.
— Третий с камерой, наверно, был лишний, — шутят подписчики в ответ.
Анна Семенович пригласила гостей на свой концерт необычным способом.
ИСТОЧНИК KP.RU