Анна Семенович залезла в постель к Мите Фомину ради концерта в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 12:36 2019-08-10T12:36:57+03:00

Анна прекрасно вписалась в роль "девушки по райдеру". Фото: Кадр из видео

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Митя Фомин по приезду на гастроли увидел в отеле, в своей кровати, девушку в халате. Солист группы «Hi-Fi», родом из Новосибирска, снял видео для своей страничке в instagram. На нем артист заходит к себе в номер, в руках держит свежий выпуск «Комсомольской правды», проверяет все ли устроено по райдеру.

— Колбаса, персики, все на месте, — перечисляет Фомин и оглядывается на кровать, в которой сидит певица Анна Семенович.

— Митичка, ты что забыл, у тебя же по райдеру в кровати Анна Семенович, — игриво говорит девушка, поглаживая себя, по округлостям.

— Точно, девушка с обложки! — восклицает Митя.

В заключении ролика две звезды приглашают жителей Магнитогорска на свой концерт.

— Третий с камерой, наверно, был лишний, — шутят подписчики в ответ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/725189" frameborder="0"></iframe> Анна Семенович пригласила гостей на свой концерт необычным способом.

ИСТОЧНИК KP.RU