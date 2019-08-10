«Шкуры и кости выкинула в окно»: живодерку из Академгородка подозревают в избавлении от улик

СЕГОДНЯ 12:11 2019-08-10T12:11:30+03:00

Хозяйка кота Моти после того, как животное было найдено в мусорном баке. Фото: vk.com/akadem54

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В группе «Сбор подписей о жестоком обращении с животными» неравнодушные зоозащитники собирают информацию о 17-летней девочке и ее друзьях, которые издевались над котом Мотей и убили его. Жители говорят, что уголовное дело в отношении школьницы так и не заведено.

— В полиции говорят, что «трупы девушка могла принести домой, нет доказательств, что она убивала». В петиции мы просим завести уголовное дело. Вскоре организуем митинг по этому поводу, — сообщают активисты.

Жители дома, где был убит кот, продолжают следить за соседкой. Они заметили на днях, что с обратной стороны дома, под окнами подозреваемой, были поставлены коробки с шкурами, костями и черепами.

— Предполагаем, что это были голуби, крысы, несколько кошачьих останков. Была обнаружена залитая кровью блузка, два пакета, в которых были старые кошачьи останки — пакеты ужасно пахнут, внутри завелись опарыши, — пишут очевидцы.

Жители вызвали полицию, правоохранители забрали череп и блузку.

Этим и подобными снимками девочки «хвастали» в социальных сетях. Фото: vk.com/public185264399

Активисты внимательно изучают страничку 17-летней школьницы, они публикуют страшные фото из ее альбомов, а также посты о продаже черепов и лапок животных: там и белки, и котята, и птицы.

— Скорее всего, девочка действовала не одна, там целая группа подростков-живодеров, — считают зоозащитники.

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ИСТОЧНИК KP.RU