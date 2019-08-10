В Академгородке снесут гимназию, чтобы построить новую

СЕГОДНЯ 11:28 2019-08-10T11:28:53+03:00

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Гимназия №3 в Академгородке давно переполнена. Здание рассчитано на 558 школьников, по факту же в нем занимаются 1040 ребят. Руководство учебного заведения давно уже ставило вопрос о строительстве новой школы или пристройки. Мэрия поддержала идею о сносе старого здания и постройке нового.

— Выдали разрешение на снос старого здания. Однако, чтобы приступить к работам, нужно решение депутатов о финансировании. Снос и строительство обойдутся в один миллиард рублей, — сообщает издание «Навигатор».

Новая школа будет трех- или четерехэтажной, общая площадь — 15600 квадратов, рассчитана на 1100 учеников. Вполне возможно, что после ввода новой школы, дети в ней будут учиться в одну смену. Также известно, что стройка может занять до полутора лет, на это время детей распределят по другим учебным заведениям.

ИСТОЧНИК KP.RU