2019-08-10T11:28:53+03:00
Общество

В Академгородке снесут гимназию, чтобы построить новую

На все работы потребуется не меньше миллиарда рублей
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Здание гимназии №3 Академгородка скоро исчезнет, появится новое. Фото: navigato.ruЗдание гимназии №3 Академгородка скоро исчезнет, появится новое. Фото: navigato.ru
Изменить размер текста:

Гимназия №3 в Академгородке давно переполнена. Здание рассчитано на 558 школьников, по факту же в нем занимаются 1040 ребят. Руководство учебного заведения давно уже ставило вопрос о строительстве новой школы или пристройки. Мэрия поддержала идею о сносе старого здания и постройке нового.

— Выдали разрешение на снос старого здания. Однако, чтобы приступить к работам, нужно решение депутатов о финансировании. Снос и строительство обойдутся в один миллиард рублей, — сообщает издание «Навигатор».

Новая школа будет трех- или четерехэтажной, общая площадь — 15600 квадратов, рассчитана на 1100 учеников. Вполне возможно, что после ввода новой школы, дети в ней будут учиться в одну смену. Также известно, что стройка может занять до полутора лет, на это время детей распределят по другим учебным заведениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Успеть за 5,5 часов: новосибирцам разрешат сделать фото с Кубком Стэнли
«Царская технология»: новосибирские дорожники засыпали яму соломой
Отказали тормоза: в Новосибирске водитель грузовика устроил массовое ДТП
От этих котиков рябит в глазах: видео с погоней за лазером рассмешит любого
Велосипедный протест: активисты хотели постоять на Октябрьском мосту из-за ущемления их прав
Рискнули ради хайпа: блогеры сожгли колесо из 21 тысячи спичек вместе с авто
Мамочки, что она делает: сибирячка за три недели до родов жмет штангу
В воде со скрипкой: девушки устроили «мокрую» фотосессию под Вивальди
Выше только небо: новосибирцы смогут попасть под купол НГУ
Сливки и стриптизерши: в сети появились скандальные фото с вечеринки первокурсников
«У меня экран треснул от таких фото»: сибирячка показывает огромную грудь за деньги
В Новосибирске переполнены терминалы для бесплатной одежды и бижутерии
Вот так щука: сибиряк угнал автомобиль, чтобы порыбачить
Суд простил: сибирячка устроила шопинг с чужой картой
Долго смаковал лакомый кусок: обеду льва позавидуют все любители мяса
На колесе обозрения новосибирцы будут кататься с аудиогидом
Поймали у забора: охранники скрутили жулика, воровавшего трубы
Бонни и Клайд по-сибирски: парочка 6 раз обворовала магазин