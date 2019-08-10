Успеть за 5,5 часов: новосибирцам разрешат сделать фото с Кубком Стэнли

СЕГОДНЯ 09:34 2019-08-10T09:34:44+03:00

Фанатов предупреждают — это смогут сделать не все

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Владимир Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск. Сделать фото со спортивным трофеем разрешено абсолютно всем, но время будет ограничено.

Итак, фотосессия пройдет в ЛДС «Сибирь» 19 августа, время подхода — с 10.30 до 16 часов.

Чтобы пропустить, как можно больше желающих, фотографии будут делать только специально нанятые фотографы. Снимать на свои телефоны и камеры фанатам запретят. Всем желающим на выходе сообщат, как можно забрать свой снимок.

— Убедительно просим Вас проявлять взаимное уважение друг к другу: не задерживать продвижение очереди, соблюдать установленный порядок и с пониманием отнестись к возможным неудобствам. Ввиду огромного интереса мы не можем гарантировать, что все желающие смогут попасть в фотозону за отведенное время, однако приложим для этого все усилия, — предупреждают фанатов в ХК «Сибирь».

Также организаторы встречи добавляют: возможно, получится сделать фото и с самим Владимиром Тарасенко.

Проход к фотозоне будет находиться в левом крыле, через входы №7 и №8.

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ИСТОЧНИК KP.RU