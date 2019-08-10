2019-08-10T07:19:13+03:00
Дом. Семья

От этих котиков рябит в глазах: видео с погоней за лазером рассмешит любого

Один из пушистиков, Густав, кот с непростой судьбой
Екатерина КОМЯКОВА
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Коты гоняются за пятнышком от лазера. Фото: кадр из видеоКоты гоняются за пятнышком от лазера. Фото: кадр из видео
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Одного кота из этой шайки зоозащитникам сначала предлагали усыпить. Если приглядеться, можно заметить: кот, который первый погнался за красной точкой, почти без задних лапок. Его зовут Густав, он попал на Базу реабилитации животных в Кольцово в еще очень юном возрасте и в ужасном состоянии. Задние лапы пришлось ампутировать, но не полностью. Ранки зажили, характер у Густава оказался очень игривым. Это видно по ролику, где он в команде своих таких же пушистых товарищей пытается поймать точку от лазера.

— Ну, не чудо ли? Это ответ всем тем, кто нам настоятельно советовал усыпить котика Густава, чтобы не мучился, — пишут руководители реабилитационного центра.

Люди, посмотревшие ролик, восхищаются котом и теми, кто его подняли на ноги:

— Отнюдь не лапы делают кота котом. Как же я рада за Гусю и его семью — кошачью и человеческую.

— Я даже засомневалась, он ли это! Кот как кот, и хвост и лапы есть. Только присел.

— Густав — красавчик! Спасибо огромное его хозяевам! Настоящие люди.

Рыжие коты гоняются за лазером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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