2019-08-10T05:41:30+03:00
Общество

Велосипедный протест: активисты хотели постоять на Октябрьском мосту из-за ущемления их прав

Из-за отказа в сопровождении ГИБДД и сокращения маршрута, они собирались устроить массовое «велостояние», но власти пошли им на встречу
Екатерина КОМЯКОВА
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Велосипедисты все-таки будут ехать, а не стоять.Велосипедисты все-таки будут ехать, а не стоять.Фото: Тимур ХАНОВ
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Движение «Привет велосипед» собиралось провести 10 августа Сибирский велопробег, этой акции уже 8 лет. Всегда ради нее перекрывали несколько улиц города, а также выделяли для участников сопровождение ГИБДД. В этом году ситуация изменилась.

— Изначально было заявлено, что с этого года ГИБДД отказывает нам в сопровождении Сибирского велопробега. А еще вдвое сократили маршрут, — сообщили активисты движения «Привет велосипед».

Тогда велосипедисты решили устроить массовый протест и выйти на пешеходную зону Октябрьского моста, чтобы просто постоять, без транспарантов и показать, сколько много велосипедистов живет в Новосибирске.

Но уже на следующий день появилась новая информация, велопробег все-таки согласовали, правда, на другую дату.

— Согласовали проведение велопробега (вместо велопробега на День физкультурника) на 7 сентября. Не в том маршруте, как ожидали: перекрывают центр и дают сопровождение на путь от ГПНТБ до левого берега и обратно, — пишут активисты.

По словам организаторов пробега, им дали понять, что на акции протеста могли быть задержания, так как о ней распространялась информация в сети, предупреждения были от прокуратуры и полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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