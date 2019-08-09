Выше только небо: новосибирцы смогут попасть под купол НГУ

СЕГОДНЯ 16:59 2019-08-09T17:01:52+03:00

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Новосибирцам разрешили посещать обзорную площадку большого купола Новосибирского государственного университета. Теперь, за определенную плату, подняться на самый верх популярного вуза сможет каждый.

Для этого нужно записаться на официальную экскурсию (пока что, группа набирается примерно из 9 человек). Без сопровождения обойти вуз не получится, а подняться наверх — тем более. Речь идет здесь, в первую очередь, о безопасности. Ведь площадка является техническим сооружением, абсолютно не оборудованным для экскурсий. Начинается все у главного входа в университет, где вас и встретит экскурсовод, далее вы поднимаетесь на лифте на 13 этаж, откуда прямиком попадаете внутрь стеклянного купола. После посещения одной из смотровых площадок вам разрешают подняться на самый верх: точка, расположенная рядом с куполом, достигает в высоту 63 метра. Отсюда видно весь Академгородок, кажущийся «зеленым морем» из-за обилия деревьев. Со смотровой площадки можно сделать красивые кадры. Но искать нужный ракурс нужно осторожно — правила безопасности никто не отменял.

— Ограждения не сплошные и не прочные. Наша основная задача — спуститься обратно живыми и здоровыми в прежнем составе, — пояснила изданию Аcadem.info экскурсовод вуза. — Поэтому за перила особо не держимся, а лучше вообще держимся о них подальше. Кстати, именно из-за соображений безопасности, на экскурсию не берут детей до 14 лет.

Идет экскурсия всего 40 минут. А время можно выбрать заранее в зависимости от своих предпочтений.

ИСТОЧНИК KP.RU