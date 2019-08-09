2019-08-09T12:04:59+03:00
Общество

Вот так щука: сибиряк угнал автомобиль, чтобы порыбачить

За свою выходку он оказался на скамье подсудимых
Анна ПАШАГИНА
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Машина принадлежит соседу угонщика.Машина принадлежит соседу угонщика.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Забавная история произошла в селе Довольное Новосибирской области. Началось все с того, что местный житель обнаружил, что его авто куда-то исчезло. Сельчанин сразу же написал заявление в полицию сразу обратился в полицию, и вскоре угонщика поймали.

— Им оказался 25-летний ранее не судимый местный житель, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Как выяснилось, парень жил в одном двухквартирном доме с хозяином машины. Горе-угонщик выпил и решил съездить на рыбалку. На глаза попалась соседская машина. Ее двери были открыты и ключ, стоял в замке зажигания. Сибиряк решил воспользоваться этим шансом.

Машину позже нашли на третьем километре на трассе Довольное — Волчанка. По данному факту завели уголовное дело. Его судят по статье «Угон» .

ИСТОЧНИК KP.RU

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